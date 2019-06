Reacción de la Tri ante la clasificación de los Sub 20 causa polémica; el 'Bolillo' Gómez responde a las críticas

LEA TAMBIÉN

La selección mayor de fútbol de Ecuador se encuentra en Estados Unidos para el partido amistoso que jugará con México este domingo 9 de junio de 2019, como preparativo para la Copa América de Brasil 2019. En su estadía en la nación norteamericana, los seleccionados vieron el partido de la Sub 20 en el Mundial de Polonia 2019, en el cual los jóvenes ecuatorianos se clasificaron a la semifinal tras vencer a Estados Unidos.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) compartió a través de su cuenta de Twitter un video en el que se observa a los jugadores de la Tri festejando el triunfo de la Mini Tri. Los seleccionados se paran de sus sillas y le dedican un aplauso a la Sub 20.



Pero la reacción de la selección mayor generó polémica en redes sociales, pues los usuarios consideran que el festejo fue frío, en comparación a cómo los hinchas celebraron en las calles de Quito y Guayaquil.

"Así se festeja, señores de la selección mayor", escribió en su cuenta de Twitter la usuaria Rebe Zurita, compartiendo imágenes de la celebración en Guayaquil. "Ahora la que nos da alegría es la 'Mini Tri' y otros deportistas. Me parece el colmo que no sientan esto que sentimos todos (...) Solo quería recordarles que hay más deportistas en Ecuador, no solo ustedes".

La polémica llegó hasta Texas, donde la selección jugará contra México este domingo. E incluso fue pretexto para un reencuentro entre dos figuras de la Tri: Álex Aguinaga, uno de los jugadores más emblemáticos de la clasificación de Ecuador al Mundial de Corea-Japón 2002, y Hernán el 'Bolillo' Gómez, el entrenador que llevó a la selección por primera vez a una Copa Mundial.



Aguinaga, hoy en día, es periodista deportivo para la cadena Fox Sports, mientras que el 'Bolillo' Gómez es nuevamente el seleccionador de la 'Tricolor'. En medio de una rueda de prensa previa al partido con México, el exseleccionado dijo: "Buenas tardes. Álex Aguinaga, de Fox Sports. La Sub 20 califica haciendo un muy buen papel en Polonia. Se vio a una selección mayor que salió festejando. La gente ha criticado mucho el festejo".

"Yo lo entiendo porque soy jugador y sé que, más que festejar, nosotros sentimos muy adentro la alegría. Pero sí quisiera que explicaras el momento porque vimos una toma nada más ¿Cómo estaban los muchachos antes y después del partido? Porque seguramente tú habrás conversado con ellos", preguntó Aguinaga.



El 'Bolillo' le contestó con una broma: "Bueno, primero no sabía que te tenías que identificar", dijo. En el fondo, se escuchan risas de los periodistas presentes. "Eres de las personas que más quiero yo y (de quien) estoy más agradecido. Lástima que estés allá (entre la prensa) y no estés aquí (con el cuerpo técnico)", agregó.



Después, el DT fue al grano: "Álex, los muchachos pidieron ver el partido. En el partido anterior contra Uruguay, también lo hicieron. Vos sabes cómo son los futbolistas. Hacen su fuerza por dentro, como los técnicos. No son de esos hinchas de tirar bomba. Tranquilos. En los goles, ellos gritaban los goles, en el triunfo, se pararon y aplaudieron haciendo un homenaje. Vivieron lindo el partido. En esta concentración, estamos disfrutando ese torneo como nadie. Nosotros hacemos cuentas y todos coincidimos que los mejores jugadores de esta Copa del Mundo son ecuatorianos".