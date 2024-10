El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé, apenas restablecido de una lesión, no figura en la lista del seleccionador francés Didier Deschamps para afrontar los dos próximos duelos de la Liga de las Naciones, la primera convocatoria tras la retirada internacional de Antoine Griezmann.

Tras haberse perdido el derbi contra el Atlético de Madrid, el atacante jugó unos minutos anoche en el partido de Liga de Campeones contra el Lille, y no parece totalmente recuperado para los duelos contra Israel (10 de octubre) y Bélgica (14 de octubre).

“Kylian no tiene nada grave, pero hay incertidumbres y no quiero correr ningún riesgo, aunque tiene un problema que no es grave, necesita cuidados para que se recupere bien“, indicó el técnico durante el anuncio de la lista.

Negó que esté notando una ausencia de implicación de Mbappé con el equipo, pese a los rumores que saltaron durante la última convocatoria.

¿Qué pasa con Kylian Mbappé en Francia?

“Es cierto que no estaba en las mejores condiciones, por diferentes motivos que no voy a precisar, pero no tengo dudas sobre su implicación con la selección. Acababa de llegar a Madrid, no había tenido una buena preparación,…”, explicó.

Con su baja y la retirada de Griezmann, Deschamps aseguró que “se abren oportunidades para que aparezcan nuevos liderazgos”.

El seleccionador indicó que la decisión del jugador del Atlético de Madrid de poner fin a su carrera internacional a sus 33 años no tiene nada que ver con un deterioro de la relación entre ambos, y confirmó que estaría en la lista si no lo hubiera decidido.

“Responde a una decisión madurada que comenzó hace ya tiempo, no ha sido algo improvisado. Es algo natural tras toda su carrera, hay una fatiga física pero también psicológica. Está más cerca del final de su carrera, no se tienen las mismas prioridades con 33 años que con 25″, explicó.

La salida de Antoine Griezmann de Francia

Negó que el hecho de que no fuera titular en algunos de los últimos partidos, como el duelo contra España de la pasada Eurocopa, o que no le diera el brazalete de capitán tras la retirada de Hugo Lloris, cuando prefirió a Mbappé, tuvieran que ver con la decisión del ‘colchonero’.

“El de España es el único partido importante en el que no fue titular (…) Y puede que cuando no le hice capitán estuviera decepcionado puntualmente, pero no duró más de un día. Con la relación que mantenemos, sabe que si no le hice capitán es porque no quería sumarle los problemas que conlleva. Conociéndole, sé que no lo necesita, que necesita tranquilidad y esa espontaneidad que tiene en el terreno. Eso no quita para que haya sido un gran líder”, dijo.

Deschamps aseguró que no aspira a encontrar un jugador similar y que tendrá que “hacer algo diferente“.

“Es un jugador único, por la influencia que tiene en el juego, la capacidad para repetir esfuerzos. Es específico, puede jugar en diferentes posiciones, lo hace en su club, casi siempre con éxito. Tiene una calidad propia que le hace muy singular”, aseguró.

Entre los convocados figuran dos jugadores del Real Madrid, los centrocampistas Eduardo Camavinga y Aurélien Tchouaméni, y uno del Barcelona, el defensor Jules Koundé.

Convocatoria de la Selección de Francia

Porteros: Alphonse Areola (West Ham/ING), Mike Maignan (Milan/ITA), Brice Samba (Lens/FRA)

Defensas: Jonathan Clauss (Niza/FRA), Lucas Digne (Aston Villa/ING), Wesley Fofana (Chelsea/ING), Theo Hernandez (Milan/ITA), Ibrahima Konaté (Liverpool/ING), Jules Koundé (Barcelona/ESP), William Saliba (Arsenal/ING), Dayot Upamecano (Bayern Múnich/ALE)

Centrocampistas: Eduardo Camavinga (Real Madrid/ESP), Youssouf Fofana (Milan/ITA), Mattéo Guendouzi (Lazio/ITA), Manu Koné (Borussia Mönchengladbach/ALE), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid/ESP), Warren Zaïre-Emery (Paris SG/FRA)

Delanteros: Bradley Barcola (París SG/FRA), Ousmane Dembélé (París SG/FRA), Randal Kolo Muani (París SG/FRA), Christopher Nkunku (Chelsea/ING), Michael Olise (Bayern Múnich/ ALE), Marcus Thuram (Inter Milán/ITA).