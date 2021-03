En la Selección de Ecuador se cuida la pinta; el DT Gustavo Alfaro conversa todo el tiempo con los jugadores 

Los 24 jugadores de la Selección de Ecuador han mostrado un look serio en la última convocatoria para el amistoso contra Bolivia. Ecuador jugará el lunes 29 de marzo del 2021 ante los bolivianos en el estadio de Independiente del Valle aprovechando el aplamiento de las eliminatorias.

El DT Gustavo Alfaro es un análitico de todos los comportamientos en la Tri. Analiza cómo son los jugadores adentro y afuera de la cancha. Habla con cada uno de ellos y les pide compromiso. Uno de los pocos jugadores que ha mostrado un look particular es Cristhian Noboa. El jugador del Sochi de Rusia ha lucido un pintado especial en su cabello.



Hasta los más jóvenes tienen su corte serio. Por ejemplo, Jordi Alcívar ha demostrado ser muy serio en su pinta. Eso sí, hay confianza entre los jugadores y el cuerpo técnico. En la última conferencia de prensa, Alfaro contó cómo es su relación con los jugadores. Todos lucen cortes muy serios y formales.

El jugador Jordi Alcívar en la Selección. Tomado de la Tri



"El otro día los jugadores me decían, ‘tiene cara de enojado Profe’. Y me gusta ganar a todo, me gusta ganar en lso entrenamientos. Cuando uno se pone la camiseta de Ecuador, uno sabe lo que está representando. La Selección es una camiseta y no tiene nombre propio, los que jueguen contra Bolivia, asumirán la responsabilidad y la obligación que significa vestir esta camiseta, todos los partidos los jugamos para ganar”, dijo el entrenador.



Alfaro recuerda al detalle su llegada:el 5 de septiembre del 2020. En los nueves meses de trabajo ha logrado unidad en la Selección. "No todos los jugadores querían venir a la Selección cuando yo llegué, cuando los jugadores se enteraron ahora que la fecha se suspendía y que se jugaría un amistoso, no hubo uno que llamara diciendo que no puede estar. Todos quieren estar en la Selección y eso es algo que no podemos perder", contó.