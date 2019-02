Schunke creció en una familia futbolera

LEA TAMBIÉN

El zaguero central de Independiente del Valle, Richard Schunke, nació y creció en una familia futbolera, en la provincia de Misiones, Argentina. Su padre Valdemar le inculcó a él y a sus dos hermanos el gusto por la pelota. Los llevaba al estadio para ver a River Plate o a los partidos del cuadro local, que en esa época eran organizados por la ciudad.

Richard siempre tuvo como ejemplo a su hermano Jonathan, quien actualmente milita en Estudiantes de La Plata. Él le mostró a su hermano menor por cinco años el camino al profesionalismo.



Así, con 15 años de edad, armó su maleta y se fue a la capital en búsqueda de una oportunidad en el fútbol y al reencuentro con quien fue su mentor, su hermano. Cruzó 1 001,2 kilómetros de distancia desde Posadas, su ciudad natal, hasta Buenos Aires, donde días más tarde entraría a formar parte de las formativas del Club Almagro.



“En mi infancia hubo mucha pelota. Desde chiquitos jugábamos fútbol y pádel. Mi papá era quien nos llevaba a jugar”, recuerda Schunke.



Este zaguero central de 27 años siguió el ejemplo de su hermano Jonathan. Vivió con él en Buenos Aires y fue quien le ayudó a que ingresara a Almagro. En ese equipo jugó dos años en las divisiones menores y luego dio el paso al primer equipo.



“Con 19 años subí a Primera de Almagro. Tuve la suerte de que mi hermano ya vivía en Buenos Aires. De mi casa, el viaje era de 14 horas. Había gente que llegaba al club, hacía las pruebas y luego le tocaba regresarse el mismo día. Yo tuve suerte”, dijo el argentino.



Salir tan chico de casa forjó su carácter. Si bien estuvo cerca de Jonathan, fue marcando su propio camino. En el equipo de primera de Almagro jugó cinco años.



“Era una época difícil, porque en Almagro no había lugar de concentración, ni duchas. Las canchas estaban en mal estado y nos tocaba entrenarnos en potreros. Mi hermano fue clave. Me pidió que no bajara los brazos y me insistió que siguiera luchando. Tenerlo a él hizo que mi vida fuera más fácil en Buenos Aires”, dice.



Este zaguero, que es titular en el cuadro rayado, empezó como mediocampista y extremo por derecha. Pero mientras iba creciendo y ganando estatura, se fue interesando en ser defensor.



En el 2016 su suerte daría un giro de 180 grados. Gabriel Schürrer lo llamó personalmente para pedirle que dejara Argentina y se mudara a Cuenca. Esa fue la primera vez que dejó el país.



“En esa época ya me había convertido al cristianismo. Hablé con mi pastor Germando Regules y le expliqué mi situación. Me dijo que lo dejara en manos de Dios”, recuerda Schunke.



La llamada la recibió el 25 de diciembre del 2016. La noticia de su fichaje al Deportivo Cuenca era como un regalo de Navidad. Por primera vez iba a salir del país para jugar en el extranjero.



“Llegar a Cuenca fue una de las mejores decisiones que tomé. Crecí como futbolista y como persona. Estoy agradecido con la gente de esa ciudad”, dice sonriendo.



Al año siguiente, el Independiente del Valle se fijó en él. Con los rayados jugó su primera Copa Libertadores y se consolidó en el once titular.



Eso sí, le tocó acomodarse a dos ideas tácticas distintas. Con Schürrer, en el Independiente, no pudo ser estelar. Ahora con el español Ismael Rescalvo recuperó la titularidad. Incluso ya marcó su primer gol de la temporada.



“Ya anoté y ahora espero que el arco se me siga abriendo. Por mi posición de defensor no es normal que marque, por eso, cada vez que lo logro, lo celebro como si fuera el primero”, asegura el argentino.



Esta noche (19:15) Schunke volverá a ser titular ante el Guayaquil City, por la tercera jornada de la Liga Pro.



Los rayados ya sumaron sus primeros tres puntos en su casa y esperan repetirlo ante un equipo que mejoró en las últimas semanas.



“Guayaquil City mejoró respecto del equipo que tuvo el año pasado. Vienen invictos y con la motivación de haber ganado la semana pasada al Delfín, en su casa. No va ser un partido fácil, pero para eso nos preparamos”, dijo Rescalvo.

Para este duelo, el ausente será el lateral Ángelo Preciado, quien fue expulsado.