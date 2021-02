Sam Bennett aprovechó su esprint y se quedó con la cuarta etapa del Tour de los Emirtos Árabes Unidos

El irlandés Sam Bennett (Deceuninck Quick Step) aprovechó el primer esprint puro del Tour de los EAU para imponer su potencia en la cuarta etapa disputada con un recorrido de 204 kilómetros con salida y llegada en Marjan Island, la jornada más larga de la presente edición en la que el esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) mantuvo el maillot rojo.

Después de un trayecto tranquilo, al final salieron los esprinters a la cita con la velocidad, y entre todos sobresalió Sam Bennett, el maillot verde del pasado Tour de Francia, quien no dio opción a sus rivales, por lo que se llevó el triunfo en la etapa más larga, con un tiempo en meta de 4h.51.51.



La victoria 50 como profesional para el ciclista de 30 años nacido en Wervik (Bélgica), que ganó el pulso al holandés David Dekker (Jumbo Visma) y al australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal).



En la general se mantuvieron las posiciones del podio en la víspera de la jornada decisiva de montaña en Jebel Jais, que afrontará Pogacar con 43 segundos de adelanto sobre el británico Adam Yates (Ineos) y 1.03 minutos sobre el portugués Joao Almeida (Deceuninck).



CALMA DEL PELOTÓN POR EL INMENSO DESIERTO



Etapa maratón del Tour emiratí propicia para el esprint y marcada con el cartel de peligro por el viento y los consiguientes abanicos. No hubo sobresaltos en la travesía por el desierto, con el pelotón rodando compacto en los primeros 90 kilómetros.



Las rachas laterales de viento despertaron los ánimos de algunos equipos por momentos, latigazos fugaces del Bora y Deceuninck avivaron la marcha para provocar cortes, pero todo fue un espejismo. Volvió la calma y se formó una fuga inocua con los franceses Bidard y Le Gac. A 30 de meta, cerca de la línea costera, el grupo volvió a estar al completo.



Sin pulso en un pelotón que siguió a ritmo de entrenamiento, sin agresión alguna camino de la Isla de Marjan, del coral en árabe, conjunto de 4 islas artificiales que se extienden 4,5 kms hacia las aguas turquesas de Ras Al Khaimah, el emirato más septentrional de los EAU. Zona de lujo y esparcimiento, atractiva para una victoria de etapa.



TENSIÓN FINAL, DENTELLADA DEL "LOBO" BENNETT



Un pacto de no agresión que caducó al paso por el cartel de 10 kilómetros para meta. En inmensa carretera empezó la parte seria de la jornada. El Lotto Soudal, Bora Hansgrohe y UAE Emirates tiraban fuerte en cabeza junto al Bahrain por imponer su tren. Los favoritos, con Pogacar de rojo, atentos para entrar en la zona de seguridad de los 3 kms y olvidarse de riesgos innecesarios.



Con la selección natural hecha y tras pasar una rotonda a casi 50 por hora, el Lotto tensó la aún el ritmo, pero los "lobos" del Deceuninck tenían la carta marcada para sacarla a 500 metros de meta.



Bora trató de colocar a Ackermann, pero Bennett le siguió la rueda para lanzar un ataque largo, pleno de potencia, que le permitió levantar los brazos como vencedor. El irlandés se llevó el primer duelo entre los hombres bala del pelotón.



Este jueves ofrece otra cita con la montaña con la quinta etapa que se disputa entre Fujairah y Jebel Jais, con un recorrido de 170 kilómetros. La meta en alto después de un ascenso largo, de 21 kms al 5,4 por ciento de pendiente media. Los favoritos, de nuevo a escena.