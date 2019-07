La salida anticipada de Jacson Pita del Deportivo Cuenca cuesta USD 500 000

LEA TAMBIÉN

La terminación anticipada del contrato del delantero esmeraldeño Jacson Pita con Deportivo Cuenca, según una cláusula, tiene un valor entre USD 500 000 y 600 000. Así lo anunció el presidente de la Comisión de Fútbol del club, Juan Serrano.

En entrevista con la emisora cuencana FM 88 y su programa Área 88, Serrano reiteró este lunes 15 de julio del 2019 que quien lo pretenda debe pagar ese valor o “por lo menos hacer una propuesta clara y concreta para conversar”. De esa manera aclaró las versiones de su posible vinculación a El Nacional.



El pasado 8 de julio, Pita y su abogado, Santiago Zambrano, presentaron un pedido de liberación del plantel ante la FIFA y la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) por estar dos meses impago. Por ese motivo, el atacante de 23 años se entrena ahora con el equipo de reserva. Dejó el plantel profesional el viernes 12 de julio, horas antes del cotejo con Mushuc Runa.

Pita, quien en este año ha alternado seis partidos de la LigaPro y ha sido titular en dos cotejos de la Copa Ecuador, marcando 1 y 2 goles, en ese orden, también se pronunció. En Instagram escribió que, desde este 14 de julio, “toda comunicación tendrá que ser dirigida por mi agente y mis abogados. No haré ninguna declaración pública hasta la rescisión de mi contrato”.

Audio: Cortesía SúperK 800





También aclaró que no ha firmado ningún vínculo ni tampoco ha entablado conversaciones con clubes nacionales o extranjeros. Esas gestiones, asegura, están a cargo de su agente Julio Tymczyszyn y del abogado.



Según Serrano, el club no ha recibido ninguna notificación de parte de la FIFA ni de la FEF, sobre el pedido de libertar de acción del jugador. A su criterio, el club se defenderá y “el tema no es tan fácil como ellos lo pintan”. Se refiere al jugador y a su agente.