Richard Carapaz apunta al podio tras la etapa 17 de la Vuelta a España

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Richard Carapaz completó la etapa 17 de la Vuelta a España 2026 sin perder terreno de cara a sus grandes objetivos. El campeón olímpico ecuatoriano llegó en el puesto 34, con el mismo tiempo del ganador de la jornada, Matthew Brennan, y mantiene su posición de privilegio a falta de las etapas decisivas de la competencia.
La jornada tuvo 185 kilómetros entre Dos Hermanas y Sevilla y terminó con una llegada masiva. Brennan, del equipo Visma, volvió a imponerse con un tiempo de 4:07:15 horas y consiguió su quinta victoria parcial en esta edición de la Vuelta a España. Jordi Meeus terminó segundo y Magnus Cort ocupó la tercera posición.
El resultado permitió a Carapaz conservar su ubicación entre los principales candidatos al podio. El ecuatoriano registra un tiempo acumulado que lo mantiene a 4 minutos y 24 segundos del líder, Enric Mas.
Felix Gall ocupa el segundo puesto, a 2:06 del español, mientras que Primož Roglič es tercero, a 2:10. El corredor del EF Education-EasyPost se encuentra a 2:14 de Roglič, por lo que todavía tiene margen para buscar el ascenso al podio.
La atención se centra ahora en la etapa 18, que se disputará el 10 de septiembre entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera. Será una contrarreloj individual de 32,1 kilómetros, una jornada que puede modificar las diferencias entre los aspirantes a los primeros lugares.
Roglič aparece como uno de los rivales a seguir debido a su fortaleza en esta especialidad. Carapaz deberá realizar una buena actuación para conservar sus opciones antes de afrontar la montaña.
La principal posibilidad de remontada para Carapaz llegará en la etapa 20, con una jornada de montaña y llegada en alto. Allí el ecuatoriano tendrá su última gran oportunidad para atacar y descontar los 2:14 que lo separan actualmente del tercer puesto.
La Vuelta a España terminará con la etapa 21, con llegada en Granada y un recorrido principalmente llano.
Richard Carapaz mantiene el cuarto lugar de la clasificación general. El ecuatoriano terminó la etapa 17 en el puesto 34, con el mismo tiempo del ganador, Matthew Brennan. Está a 2:14 de Primož Roglič, tercero en la general.
Carapaz necesita descontar 2 minutos y 14 segundos para alcanzar el tercer lugar.
Primož Roglič ocupa actualmente esa posición. Enric Mas lidera la carrera y Felix Gall es segundo, mientras Carapaz todavía tiene jornadas clave para intentar remontar.
La contrarreloj será el 10 de septiembre de 2026, durante la etapa 18. La jornada tendrá 32,1 kilómetros entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera. Será una prueba importante para las aspiraciones de Carapaz, especialmente frente a un especialista como Roglič.
La etapa 20, con montaña y llegada en alto, será su principal oportunidad para remontar.
El recorrido montañoso puede favorecer los ataques de Carapaz y permitirle recuperar tiempo frente a sus rivales. Será su última gran oportunidad antes del cierre de la Vuelta.
Carapaz terminó 34.º, con el mismo tiempo del ganador, Matthew Brennan. La etapa tuvo 185 kilómetros entre Dos Hermanas y Sevilla y terminó en una llegada masiva. Brennan consiguió su quinta victoria parcial de la Vuelta 2026, mientras Carapaz evitó perder tiempo en la clasificación general.