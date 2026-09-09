Richard Carapaz apunta al podio tras la etapa 17 de la Vuelta a España

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de septiembre de 2026

Richard Carapaz completó la etapa 17 de la Vuelta a España 2026 sin perder terreno de cara a sus grandes objetivos. El campeón olímpico ecuatoriano llegó en el puesto 34, con el mismo tiempo del ganador de la jornada, Matthew Brennan, y mantiene su posición de privilegio a falta de las etapas decisivas de la competencia.

La jornada tuvo 185 kilómetros entre Dos Hermanas y Sevilla y terminó con una llegada masiva. Brennan, del equipo Visma, volvió a imponerse con un tiempo de 4:07:15 horas y consiguió su quinta victoria parcial en esta edición de la Vuelta a España. Jordi Meeus terminó segundo y Magnus Cort ocupó la tercera posición.

Richard Carapaz en la Vuelta a España

El resultado permitió a Carapaz conservar su ubicación entre los principales candidatos al podio. El ecuatoriano registra un tiempo acumulado que lo mantiene a 4 minutos y 24 segundos del líder, Enric Mas.

Felix Gall ocupa el segundo puesto, a 2:06 del español, mientras que Primož Roglič es tercero, a 2:10. El corredor del EF Education-EasyPost se encuentra a 2:14 de Roglič, por lo que todavía tiene margen para buscar el ascenso al podio.

La contrarreloj será el próximo desafío para ‘Richie’

La atención se centra ahora en la etapa 18, que se disputará el 10 de septiembre entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera. Será una contrarreloj individual de 32,1 kilómetros, una jornada que puede modificar las diferencias entre los aspirantes a los primeros lugares.

Roglič aparece como uno de los rivales a seguir debido a su fortaleza en esta especialidad. Carapaz deberá realizar una buena actuación para conservar sus opciones antes de afrontar la montaña.

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La etapa 20, la gran oportunidad

La principal posibilidad de remontada para Carapaz llegará en la etapa 20, con una jornada de montaña y llegada en alto. Allí el ecuatoriano tendrá su última gran oportunidad para atacar y descontar los 2:14 que lo separan actualmente del tercer puesto.

La Vuelta a España terminará con la etapa 21, con llegada en Granada y un recorrido principalmente llano.

Richard Carapaz en la Vuelta a España