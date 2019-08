Richard Carapaz será el único ecuatoriano en la Vuelta a España 

LEA TAMBIÉN

El ecuatoriano Richard Carapaz conformará un trío de lujo en la Vuelta a España, que comenzará el sábado y finalizará el 15 de septiembre. El último campeón del Giro de Italia representará al Movistar Team, juntoal colombiano Nairo Quintana y el español Alejandro Valverde. Serán los líderes del equipo español en la competición.

Valverde, de 39 años y campeón mundial de ruta en el 2018, aparece en el centro de las informaciones del Movistar Team, por lo que parece será el principal líder del equipo para esta competición.



Según la lista preliminar que se difundió el 19 de agosto del 2019, Carapaz aparece como el único ecuatoriano para la Vuelta. El Caja Rural no incluyó a Jefferson Cepeda. El EF Education First Pro Cycling tampoco puso en su lista al tricolor Jonathan Caicedo.



El Ineos, hasta ayer por la tarde, no difundió su lista de corredores, pero estaba descartada la presencia de Jonathan Narváez.



Así, la expectativa para Ecuador se centrará en el desempeño de Carapaz, de 26 años, quien en el Giro de Italia pasó de ser un gregario de lujo hasta convertirse en un líder campeón.

Su salida del Movistar también parece ser inminente para vincularse al Ineos. Eusebio Unzué, director del equipo, anticipó que su salida es casi segura para la próxima temporada.



Así, el equipo telefónico vivirá en la última gran vuelta del año un ambiente de despedida. Unzué confirmó también que Quintana, campeón del Giro de Italia 2014 y de la Vuelta a España 2016, no vestirían el ‘maillot’ azul el próximo año.



“Es verdad que parece que lo de Carapaz y Nairo es una realidad (que se vayan)”, afirmó en la emisora española Cadena Ser el pasado 23 de julio.

SDLqNairo cambia de equipo, se va para el Arkéa” francés, dijo de su lado Luis Quintana, padre de Nairo, a Blu Radio de Bogotá dos días después.



Por el momento, la rumoreada salida de Carapaz al Ineos de Egan Bernal y la marcha de Quintana al Arkéa no se han hechos oficiales.



El Movistar quiere repetir el título en condición de local que no consigue desde 2016, cuando Quintana se vistió de rojo por delante de Chris Froome y Esteban Chaves. Para lograr el objetivo llevará a sus tres líderes, experimentados y ganadores en las carreras de tres semanas.

💥 BREAKING



🇪🇸🌈 El campeón del mundo, @alejanvalverde, lucirá el dorsal número 1



🇬🇧🌈 World champion, Alejandro Valverde, will wear bib number 1



📸 @PaulineBallet #LaVuelta19 pic.twitter.com/uscy2BBmQg — La Vuelta (@lavuelta) August 19, 2019

Además de este trío de lujo, el Movistar contará con Marc Soler, uno de los gregarios más destacados del equipo en el pasado Tour junto al costarricense Andrey Amador.



Imanol Erviti, Antonio Pedrero, Jorge Arcas y el portugués Nelson Oliveira también formarán parte del equipo.



Al frente, tendrán a otros competidores de renombre como Miguel Ángel López, quien contará con un gran equipo para luchar por su primera grande en la Vuelta a España 2019.



El Astana desvelado su lista de ocho ciclistas para la ronda española que tendrá al colombiano, tercero en la edición de 2018, como líder.



‘Superman’ López estará arropado por un potente equipo en el que destaca la presencia del danés Jakob Fuglsang y de cuatro corredores españoles: los hermanos Gorka y Ion Izaguirre, Omar Fraile y Luis León Sánchez.

Completan el equipo los italianos Manuele Boaro y Darío Cataldo.