Real Madrid recibe al Olympique de Marsella en el estadio Santiago Bernabéu por la UEFA Champions League 2025-26. Este será el primer partido del conjunto merengue y del francés en el certamen europeo, que se inició este 16 de septiembre.

Los merengues moverán la pelota en su reducto a partir de las 14:00 de la mencionada fecha. Allí, estos tendrán su primer partido continental bajo la dirección técnica de Xabi Alonso, leyenda madrileña que asumió el cargo para esta temporada.

Más noticias:

Marsella, dirigido por Roberto De Zerbi, llega con la ambición. Pese a registrar formaciones desequilibradas en sus primeras jornadas de Ligue 1, el club francés arriba al certamen tras finalizar en el segundo puesto de la Ligue One en la campaña previa.

Entre las claves del partido estará la ofensiva merengue, donde se esperan aportes decisivos de figuras como Kylian Mbappé. El francés, junto a Valverde, Güler y otros jóvenes talentos, forman un bloque en el que la apuesta colectiva parece ser el camino del Real Madrid en ofensiva.

Real Madrid también contará con la baja de Rüdiger, lo que refuerza el papel de Éder Militao como pilar atrás. El árbitro designado para este duelo es Irfan Peljto, quien ya ha dirigido al Madrid en otras ocasiones.

Alineaciones de Real Madrid y Marsella en Champions

Real Madrid: Thibaut Courtois (arquero); Trent Alexander Arnold, Eder Miliato, Dean Huijsen, Álvaro Carreras (defensas); Federico Valverde, Aurelién Tchouamení, Franco Mastantuono, Arda Güler, Rodrygo (volantes); Kylian Mbappé (delantero).

Marsella: Gerónimo Rulli (arquero); Emerson, Facundo Medina, Leonardo Balerdi, Benjamin Pavard (defensas); Pierre Emil Hojberg, Geofrey Kondogbia, Matt O’Riley, Mason Greenwood (volantes); Pierre Emerick Aubameyang, Timothy Weah (delanteros).

Información Externa: Real Madrid CF

No te pierdas D-Bate