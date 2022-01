Polémica por contagio de Messi con covid: señalan al DJ de su fiesta

El Tiempo (Colombia)

La estrella argentina del París SG, Leo Messi, es uno de los cuatro jugadores de la plantilla del PSG que han dado positivo al covid-19, anunció este domingo el club francés, un día antes de su partido de dieciseisavos de final de la Copa de Francia contra el equipo aficionado Vannes.

Tras conocerse la noticia, se desató una polémica en Argentina, por los eventos en los que estuvo el futbolista en las fiestas de fin de año.

En las redes empezaron las acusaciones y han apuntado a una fiesta donde hubo algunos contagios y donde estuvo un reconocido DJ llamado Fer Palacio, que después estuvo en el evento de Messi y muy cerca al astro.

El DJ tuvo que salir a aclarar que no tuvo nada que ver con el contagio de Messi. En un video, expresó su malestar por las acusaciones que ha recibido en Twitter. Incluso salió a mostrar su PCR negativo.

“Gente, cómo andan. Me acabo de levantar, me mandaron un montón de mensajes. Soy tendencia en Twitter porque Messi dio positivo de covid. Me relacionan diciendo que yo lo contagié. Me han llevado a poner asesino. Tengo un montón de mensajes privados muy mala onda. Ayer yo me había hecho estudios porque tengo que viajar a Uruguay. Y no tengo covid. Ahora se los muestro. A todos los que me tiran las malas, un beso”, dijo Fer Palacio.

El DJ fue invitado por Messi y su familia para la fiesta privada que organizaron en Rosario, Argentina. Tras la fiesta, Palacio se sacó una foto junto al astro, que ha generado especulaciones sobre el posible contagio del jugador.

“Hice bailar al más grande. Gracias a todo la familia Messi por la invitación”, dijo ese día el DJ en su cuenta de Twitter.