Plata, despliegue y talento para el empate de Ecuador

Redacción Bendito Fútbol (D)

Gonzalo Plata fue la figura de Ecuador ante Brasil por la fecha 15 de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Catar 2022. El talentoso extremo guayaquileño fue el que tomó la responsabilidad del ataque ecuatoriano.



Durante los 90 minutos demostró todo su talento e hizo gala de un derroche físico que en partidos anteriores no había sido tan notorio.



De sus pies nacieron las mejores jugadas de peligro de la Tri que desde el minuto cinco se encontró en desventaja en el marcador.



En varios pasajes del encuentro se mostró molesto con sus compañeros cuando no se encontraban en la misma sintonía de su vertiginoso y punzante juego que siempre tuvo al arco brasileño como su objetivo.



Como no podía ser de otra manera de sus pies nació el pase gol para el ansiado y merecido gol tricolor. A los 74 minutos cobró un preciso tiro de esquina que fue a parar a la cabeza de Félix Torres que no perdonó y con un potente remate venció a Alisson.



Ecuador sumó 24 puntos y se acerca a su cuarto Mundial. El 1 de febrero puede sellar este objetivo si suma en el Estadio Nacional de Lima ante Perú.