Neisi Dajomes ganó el oro en Santa Fe 2026 tras su esperado regreso

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

Neisi Dajomes, campeona olímpica ecuatoriana, volvió por sus medallas doradas y fue la mejor de los 86 kg en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La tricolor se coronó con el oro en su categoría y fue la mejor de la competencia con un total de 253 kg este 17 de septiembre del 2026.

Neisi Dajomes ganó el oro

En los 86 kg, la clasificación finalizó de la siguiente manera:

Neisi Dajomes: 253 kg

253 kg Valeria Rivas: 252 kg

252 kg Lidysmar del Valle Aparicio: 235 kg

235 kg Camila Zamora: 192 kg

La ecuatoriana sumó 110 kg en arranque y 143 kg en el envión.

Neisi volvió a las competencias este 17 de septiembre de 2026 en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se desarrollan en Argentina. La pesista tricolor competió desde las 10:00 en la categoría femenina de 86 kilogramos, en su esperado regreso a la escena deportiva internacional.

Dos semanas atrás ya compitió y ganó en el Campeonto Sudamericano en Guayaquil.

Neisi Dajomes regresa a las competencias

Neisi Dajomes anunció su regreso a las competencias el 1 de agosto de 2026, después de cumplir una suspensión de 14 meses impuesta por la Agencia Internacional de Pruebas (ITA).

La sanción se originó por la detección de clomifeno en una prueba realizada en abril de 2025. Según el texto base, la ITA determinó que la sustancia provenía de un tratamiento médico relacionado con el deseo de Dajomes de ser madre y que no existió intención de mejorar su rendimiento.

La campeona olímpica reconoció un error administrativo al no solicitar a tiempo la autorización terapéutica correspondiente.

Su regreso contempla los Juegos Suramericanos y el Mundial de 2026, competencias que forman parte de su preparación rumbo al ciclo olímpico de Los Ángeles 2028.

Neisi Dajomes es campeona olímpica en Tokio 2020 y medalla de bronce e París 2024.

Las competencias se pueden seguir en vivo por las cuentas de la Odesur.

¡ORO TRICOLOR!



La pesista Neisi Dajomes, logró medalla de 🥇 en los Juegos @suramericanos26, al establecer un total de 253 kg, en la categoría 86 kg. 🇪🇨



Arranque: 110 kg

Envión: 143 kg



Neisi demostró una vez más ser la mujer más fuerte del continente. 💪



Video: @PanamSports pic.twitter.com/u9Qo7xxAEl — Viceministerio del Deporte 🇪🇨 (@DeporteEc) September 17, 2026

Lisseth Ayoví también entra en escena

Este 17 de septiembre también competirá la ecuatoriana Lisseth Ayoví, quien participará en la categoría de más de 86 kilogramos femenino. Su presentación está prevista desde las 13:30.

Angie Palacios también regresó

La pesista ecuatoriana Angie Palacios también retomó la competencia internacional con Ecuador después de dos años de ausencia, tras los Juegos Olímpicos de París 2024.

Palacios, quien se convirtió en madre en 2025, regresó a la actividad deportiva y compitió en la categoría de 77 kilogramos. En los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 consiguió la medalla de plata con un total de 245 kilogramos, a cinco kilos de la medalla de oro.

Su regreso oficial se había producido en agosto, en Guayaquil, donde ganó tres medallas de oro y registró un total de 236 kilogramos.

Ahora, Palacios continúa con su preparación para el ciclo olímpico que tiene como objetivo los Juegos de Los Ángeles 2028.