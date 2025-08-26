Independiente del Valle puede perder a uno de sus elementos claves en la recta final del mercado de fichajes de Europa. Patrik Mercado, volante rayado, es buscado desde Europa y puede desembarcar en Inglaterra y Alemania.

La escuadra negriazul vive uno de los mejores momentos en su temporada y es líder en la Liga Pro, así como también permanece en disputa por la Copa Ecuador y Sudamericana. Parte de aquel éxito es gracias a Mercado, quien se ha destacado a nivel individual y es el máximo asistidor del campeonato ecuatoriano.

De acuerdo a Santiago Morales, gerente general de Independiente del Valle, el club ha sido consultado desde Europa por el jugador. Asimismo, también cuenta con una oferta puntual desde el mercado británico. Así lo mencionó en diálogo con radio La Red.

Morales señaló que cuenta con propuestas y hay negociaciones. Pese a ello, aún no existe acuerdos con ningún club. “Hasta el momento no hay nada confirmado. La propuesta es de Inglaterra“, manifestó el dirigente.

Independiente también negocia en Alemania el traspaso de Patrik Mercado

El fútbol inglés, sin embargo, no es el único interesado en hacerse con los servicios de mercado y, aunque no se lo mencionó desde el ámbito dirigencial, también lo buscan en Alemania. El especialista en fichajes César Merlo sostuvo que otro de los clubes en los que puede desembarcar Mercado es el Wolfsburgo, con el que ya trabaja IDV para cerrar la operación.

El plantel alemán se encuentra en la cuarta posición de la Bundesliga (máxima división de su país) tras haber ganado en el inicio de la temporada. La escuadra cuenta con tres puntos y se impuso Heidenheim en su debut.

Para que Patrik Mercado arribe a Inglaterra o Alemania, sin embargo, la transferencia debe cerrarse hasta el 1 de septiembre del 2025. Hasta esa fecha continúa abierto el mercado de tras pasos en Europa.

Patrik Mercado y su desempeño en el fútbol ecuatoriano

Patrik Mercado cuenta con 22 años y debutó con Independiente del Valle en 2022, en un partido del torneo nacional frente al 9 de Octubre. Antes había sumado minutos con Independiente Juniors, filial del conjunto rayado, en la Serie B de balompié tricolor.

A partir de su inclusión en el primer equipo, este se hizo un hueco en él y para las siguientes temporadas su figura fue acrecentándose. En 2023 acumuló 30 partidos; en 2024, 31; y en la presente campaña lleva 36.

Dentro del vigente ciclo, Mercado colecciona 10 asistencias: 8 en el torneo nacional y dos en Copa Sudamericana. A su vez, en el campeonato ecuatoriano ha marcado en tres oportunidades, en la Sudamericana en dos y en Libertadores en una.