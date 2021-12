Wilson Haro dedicó a su familia el triunfo en la Vuelta Ciclística 

David Cevallos (D)

Wilson Steven Haro llegó a la meta levantando los brazos y golpeando la bandera con una sonrisa. Entre abrazos con los compañeros de otros equipos celebró el triunfo en la última etapa de la 38ª edición de la Vuelta Ciclística al Ecuador.

El competidor de la Concentración Deportiva de Pichincha (CDP) atribuyó el éxito obtenido a su trabajo diario de preparación y no rendirse. “Corrimos como nunca y ganamos la vuelta”, dijo, mientras agradecía a sus compañeros de Team Pichincha y dedicó la victoria a su familia en la Mitad del Mundo.

Haro no estaba entre los favoritos de la Vuelta, sin embargo, afirmó que “eso es lo de menos, yo siempre demuestro garra hasta el final y busco ganar siempre”, argumentó el ciclista de Imbabura. Ganó la competencia con 30 horas, 50 minutos y 29 segundos.

Durante la última etapa del ciclo, su familia se situó en el redondel de la Ciudad Mitad del Mundo para alentarlo con el ritmo de la música popular de Urcuquí, de donde es oriundo. Con tambores y trompetas de plástico le daban ánimo cuando se acercaba con una camiseta amarilla.

Para que el ciclista les reconociera, vistieron camisetas con su nombre y pelucas de colores. Esto fue una muestra más de su apoyo.

Su madre, Rosa Criollo, saltaba de emoción cada vez que veía pasar a su hijo. Ella se siente orgullosa y destaca el profesionalismo y la tenacidad que tuvo durante la competencia.

Antes de cada carrera, Wilson le pide la bendición a su madre y ella le desea que tenga éxito en lo que haga.

La Concentración Deportiva de Pichincha volvió a levantar la copa con un ciclista después de 12 años, cuando lo hizo Byron Guamá, en 2009.

Su padre, Wilson Haro, confía en él y en su desempeño en las rutas. “Es mi tocayo (dice entre risas) y lo he acompañado desde que tiene 8 años y lo haré hasta que él me diga lo contrario”, comentó.

La novia de Haro, Sharid Pozo, también celebró. Ella asegura que la tenacidad y fortaleza son las características más destacables del ciclista. Contó que trata de ser un apoyo anímico para él en los entrenamientos y competencias. “La esperanza nunca muere y hay que confiar en el corredor”. Ella estará junto a él si está primero o en el último lugar “siempre voy a confiar en él”.

En la premiación, Haro destacó la fortaleza física para lograr el éxito y la ayuda de quienes le rodean. “Quiero agradecer al Team Pichincha y espero estar en el equipo en el campeonato nacional 2022”.

Para el año que viene, Haro tiene planificado ingresar a un equipo continental, del cual no quiso revelar aún su nombre, sin embargo, quiere disfrutar y descansar un poco para esperar una nueva temporada.

En la edición 2021, el segundo lugar de la clasificación general fue para Anderson Paredes (Best PC) y el tercer puesto para Byron Guamá, también miembro del Team Best PC. En cuanto a las otras categorías, Sebastián Novoa (Best PC) fue el ganador de las metas volantes, Mauricio Irua (Saitel) ganador de la categoría Sub 23.

Además, fueron premiados Diego Montalvo (Saitel) ganador de los puertos de montaña. Lenin Montenegro (Movistar) se impuso en la categoría de combatividad y Bryan Obando (Eagles Bike) fue catalogado como el Mejor novato.