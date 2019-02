Un nuevo escándalo de la Conmebol envuelve al fútbol sudamericano

LEA TAMBIÉN

La eliminación del Barcelona Sporting Club en la segunda fase de la Copa Libertadores por una supuesta alineación indebida del jugador Sebastián Pérez, pese a haber ganado en la cancha sus respectivos encuentros, produjo diversas reacciones en el ámbito futbolístico no solo dentro del Ecuador, sino también a escala internacional.

Es así que en Argentina y Chile se produjeron reacciones en torno a este tema. Por ejemplo, en el portal oficial del medio deportivo TyC Sports, publicó este miércoles 20 de febrero de 2019, una noticia en donde se hace hincapié a que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) está envuelta en un nuevo escándalo.



Según el portal deportivo, Conmebol está en el “ojo de la tormenta por un nuevo incumplimiento del reglamento por parte de varios equipos sudamericanos”. Allí, se explica que el órgano rector del fútbol sudamericano modificó los plazos de entrega de las “listas de buena fe” para sus

competencias a partir de este año, pero “muchos clubes de diferentes federaciones no se enteraron y enviaron la información fuera de tiempo”.



TyC Sports aseguró que las sanciones para este tipo de ‘infracciones’ podrían haber sido la resta de puntos -o descalificaciones-, como ya ocurrió en otros casos, (como el de Barcelona Sporting Club) pero -insiste el medio deportivo- al tratarse de tantos casos se optó por abrirles expedientes.



Una vez que los dirigentes involucrados hagan sus descargos, el Tribunal de Disciplina será el encargado de imponer una multa económica en caso de que así lo considere.



De acuerdo con la información de TyC Sports, hasta el momento no se ha dado a conocer desde la Conmebol cuáles fueron los clubes que presentaron fuera de plazo las “listas de buena fe” tanto para la Copa Libertadores como para la Sudamericana. Lo que sí se confirmó es que fue una situación masiva que afectó a la mayoría de las federaciones de Sudamérica.

​

¡Insólito! La @ANFPChile anotó fuera de plazo a los seis equipos chilenos que participan en los torneos organizados por @CONMEBOL. Los afectados son: Universidad de Chile, Universidad de Concepción, Unión Española, Deportes Antofagasta, Unión La Calera y Palestino. pic.twitter.com/6G9Ye0uEX9 — Javier Lanza 💚 (@javierlanza) 20 de febrero de 2019



Mientras tanto, el periodista chileno Javier Lanza en su cuenta de Twitter (@javierlanza) explicó que son seis equipos de ese país los afectados y que participan en torneos organizados por la Conmebol: Universidad de Chile, Universidad de Concepción, Unión Española, Deportes Antofagasta, Unión La Calera y Palestino.



Según el periodista Lanza, Conmebol les avisó a los clubes vía correo electrónico la apertura de un expediente disciplinario y que en el caso de Chile, “el error fue de la @ANFP. ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, si Chapecoense pide los puntos ante La Calera (está dentro de las 24 horas) puede ganarlos”. Por otra parte, el periodista dijo que en la Conmebol “aseguran que no habrá sanciones deportivas -sólo económicas- para los equipos a los que se les inició un expedientes. ¿Por qué no habrá sanciones deportivas? Porque no son solo los equipos chilenos, sino que son 21 equipos en total (no hay argentinos)”, expuso Lanza.

Desde la Conmebol aún no hay confirmación oficial sobre las acciones a tomarse respecto a este tema.