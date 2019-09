Ñañas logró un gol de ventaja en el inicio de los cuartos de final de la Súperliga de fútbol femenino

LEA TAMBIÉN

Un error marcó la diferencia en el partido. La habilidad de Maryurie Sánchez se transformó en gol y Ñañas ganó 1-0 a Carneras en el inicio de los cuartos de final de la SúperLiga de fútbol femenino.

El domingo 1 de septiembre del 2019, en la Casa de la Selección, se realizó este partido, donde el club azuayo lucía como favorito, pero Ñañas rompió con los pronósticos.



Carneras, dirigido por Éddison Méndez, presentó un equipo joven, pero que viene trabajando junto por seis años. Siempre lució ordenado en la parte táctica y con proyección ofensiva.



Ñañas hizo un cambio táctico que sorprendió a todos, incluso a sus jugadoras. Maryurie Sánchez, que habitualmente juega en el medio campo, por su habilidad para recuperar balones y abastecer a sus compañeras de delantera, fue ubicada en la línea defensiva.



Sánchez jugó los primeros 45 minutos como líbero. Su ausencia en el medio campo se notó porque las tres delanteras (Kerlly Corozo, Yoneidy Zambrano y Kiara Houser), no contaron con pases que pudieron terminar en gol.



La única opción de gol que se registró en el primer tiempo la consiguió Carneras UPS. Danna Pesántez ejecutó un lanzamiento libre cerca del semicírculo. El balón fue despejado por la arquera panameña Farissa Córdoba, pero bien pudo terminar en las redes.



En el segundo tiempo, Maryurie Sánchez volvió a su puesto de volante. No solo que generó pases que le dio profundidad al juego de su equipo, sino que ella mismo fue quien anotó el gol del triunfo.



En el minuto 77, un error de Zulay Vera en una salida desde su área, dejó espacio libre para que la mediocampista venezolana ingrese, reciba el balón y lo eleve por sobre la arquera Sabrina Robles, para anotar el gol de la victoria.



“Revisamos las estadísticas y miramos que en los 15 primeros minutos hemos recibido la mayor cantidad de goles. Maryurie Sánchez es una jugadora muy eficaz en la defensa, por eso recurrimos a ella”, destacó el entrenador Francisco Ramírez.



El DT dijo que el resultado es bueno para su equipo, “pero habríamos querido anotar uno o dos goles más. Lo importante fue que logramos la victoria sobre un equipo que tiene jugadoras muy buenas”.



A Édison Méndez, entrenador de Carneras, no le gustó el resultado. “Es injusto porque nosotros tuvimos mayor posesión del balón. En Cuenca será diferente, trataremos de ser contundentes”, dijo el DT que dirigió desde la tribuna, porque cumplía una sanción que le impidió ir a la banca técnica.

Está convencido que puede dar vuelta el marcador y trabajará para la lograr el cupo a las semifinales del torneo. “Necesitamos culminar todas las jugadas que generamos”.



Maryurie Sánchez, de 24 años, tras el partido no dejaba de sonreír. “Es mi segundo gol en el torneo, pero este es importante para todo el equipo”, dijo la venezolana, que se unió al club el año pasado.



Llegó del Deportivo Táchira para el Torneo Clausura del 2018 que lo ganó Ñañas. Su posición habitual es volante de contención, pero ayer no tuvo problema para jugar como defensa. “El profesor me ubica allí porque considera que le brindo seguridad al equipo”.

Grave lesión en LDU

​

La primera fecha de los cuartos de final tuvo noticias negativas para LDU. Además de la derrota 3-0 ante Deportivo Cuenca, su delantera Johanna Gutiérrez sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior y del ligamento colateral de la rodilla izquierda.



La intervención quirúrgica estuvo programada para ayer con el galeno Juan Barriga, médico del club. Su recuperación demorará seis meses.



Deportivo Cuenca logró una contundente victoria gracias a un doblete de Inés Johnson y un gol de Érika Gracia.



En Guayaquil, Barcelona y El Nacional igualaron 2-2. Por el conjunto porteño anotaron Daniela Ruiz y Virginia Véliz, mientras que Nayely Bolaños logró un doblete.



La nota polémica la protagonizó la árbitro central, Patricia Robles, que expulsó a Rocío Mora, al término del primer tiempo, porque creía que sumaba dos tarjetas amarillas. En el inicio del segundo tiempo, llamó a la jugadora para que siguiera en la cancha.



Finalmente, Independiente del Valle derrotó a Emelec 2-0 en el estadio George Capwell, con dos tantos de su goleadora Karen Flores.

​

Los partidos de revancha se disputarán el miércoles 4 de septiembre. Los ganadores de cada llave se clasificarán a las semifinales.



El ganador de la llave entre D. Cuenca con LDU se medirá con ganador de El Nacional vs. Barcelona en semifinales.

En cambio, los ganadores de Independiente vs. Emelec y de Carneras vs. Ñañas, jugarán entre sí la otra seminal.



Los clubes disputan el título y los dos cupos a la Copa Libertadores que se realizará en octubre en el país.