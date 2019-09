El fútbol femenino de Ecuador clama por refuerzos de cara a la Libertadores

LEA TAMBIÉN

El club Ñañas de Ecuador, que representará al país en la Copa Conmembol Libertadores Femenina 2019, que se disputará en Quito, lamentó que las normas estatutarias le impidan de momento reforzarse, lo que supone una desventaja para encarar el torneo.

Así lo aseguró a EFE Fernanda Vásconez, jugadora y fundadora del club quien, no obstante, dijo que su equipo aspira a quedar entre los tres primeros del certamen continental.



Recordó que por normas estatutarias, Ecuador no se puede reforzar con jugadoras experimentadas pues, de momento, sólo se le permite incorporar a integrantes de las categorías menores de 20 años.



"En mi opinión es dar mucha ventaja a otros países", agregó Vásconez tras comentar que en estos días debe entregar a la Conmebol la lista de las jugadoras que integrarán la plantilla copera, pese a que el torneo en Ecuador aún no termina.



Justamente, Ñañas disputa este sábado en Quito la primera final de la liga de fútbol femenino de Ecuador, ante el Deportivo Cuenca, con el que definirá el título en partidos de ida y vuelta.



Ambos equipos serán los representantes de Ecuador en la Copa Conmebol Libertadores Femenina de este año.



Vásconez aseguró que, de momento, el equipo se ha concentrado en las finales del torneo nacional, pero adelantó que en la Libertadores añas quiere quedar entre los tres primeros lugares de la clasificación general.



"Queremos dar una alegría al país y estamos preparándonos para eso", insistió Vásconez, quien dijo estar alegre porque su equipo cumplió la meta principal que se había fijado al iniciar la temporada: "Llegar a la Copa Libertadores".



La jugadora ecuatoriana, que también dirige el club, destacó las virtudes del elenco, especialmente el orden en las líneas que "hace muy difícil para los rivales filtrar un balón".



Ñañas "no es un equipo de una estrella, sino de un grupo" de jugadoras en las que "hay mucha solidaridad", agregó tras considerar que el fútbol femenino ecuatoriano ha mejorado su nivel en los últimos años.



La Copa Conmebol Libertadores Femenina 2019 se desarrollará entre el 11 y el 27 de octubre en Quito con la participación de 16 equipos de países sudamericanos, cuatro más que en ediciones anteriores.



El estadio olímpico Atahualpa y el Rodrigo Paz, ambos en la capital ecuatoriana, serán sedes del torneo, según información de la Conmebol.