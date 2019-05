Fernando Verdasco llega con confianza para enfrentar a Rafa Nadal en Roma 

LEA TAMBIÉN

El español Rafa Nadal, que se medirá este viernes 17 de mayo del 2019 con su compatriota Fernando Verdasco en los cuartos de final del Masters 1000 de Roma, espera a un rival que "estará con confianza" después de ganar "dos partidos fantásticos" contra el austríaco Dominic Thiem y el ruso Karen Khachanov.

También Nadal llega con buenas sensaciones a la cita de este viernes, tras estrenarse en el Foro Itálico con dos victorias, ante el francés Jeremy Chardy y el georgiano Nikoloz Basilashvili, perdiendo solo dos juegos en total.

"Verdasco está con muy buena confianza, ganó dos partidos fantásticos contra Thiem, uno de los mejores del mundo sobre esta superficie, sobre cualquier superficie, y luego ganó esta tarde también a Khachanov. Será un partido difícil, estará con confianza y yo tengo que jugar de la mejor manera", afirmó Nadal a pregunta de EFE.

El mallorquín consideró que los partidos de este jueves fueron unos buenos "test" y se alegró por haber solventado dos compromisos en poco tiempo.

"Fue un buen test, que se ha superado bien. He jugado muy buen partido esta tarde (contra Basilashvili), es verdad que él ha cometido errores, pero yo he hecho cosas buenas, me he sentido bien en muchos sentidos", afirmó.



"Lo que buscaba era intentar ganar los dos partidos, primero el primero y después el segundo. Evidentemente ha podido ser de la manera que ha sido, pues mucho mejor. Ahora a descansar, que llevamos dos días largos y espero estar preparado para mañana", prosiguió.