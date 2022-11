Países Bajos subasta las camisetas que usan sus jugadores en el Mundial Qatar 2022

La Selección de Países Bajos subasta sus camisetas en todos los partidos del Mundial de Catar. Los fondos se destinan para los trabajadores que construyeron los estadios para el torneo.

La primera subasta se puso en marcha cuando empezó el juego entre los neerlandeses y senegaleses, por el grupo A del Mundial. Lo mismo ocurrirá cuando 'La Oranje' arranque su partido ante la Tricolor, este viernes 25 de noviembre del 2022, desde las 11:00 (de Ecuador).



La Federación de fútbol de ese país y su selección quieren así reconocer a las personas que construyeron los majestuosos estadios del torneo mundialista. La pagina oficial del torneo divulgó que se invirtieron cerca de USD 6 500 millones en escenarios y campos de entrenamiento para la cita mundialista.



En medio de la millonaria inversión, surgieron las críticas por las condiciones que afrontaron los trabajadores en las obras mundialistas. "Catar, el Mundial de la vergüenza", publicó la ONG Amnistía Internacional. "migrantes que construyen un moderno estadio para la Copa Mundial de Fútbol de 2022 en Qatar sufren abusos y explotación… mientras la FIFA obtiene enormes beneficios", expuso en su artículo.

We had some special guests today. 🧡



After our training today, a group of migrant workers joined our players on the pitch. To talk, draw extra attention to their situation & to play football. ⚽️#NothingLikeOranje #FootballSupportsChange pic.twitter.com/G4Ts7fVP1R