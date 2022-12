Arquero de Países Bajos, convencido de frenar a Messi

Andries Noppert, arquero de Países Bajos, durante el Mundial de Qatar 2022. Foto: Agencia EFE

Andries Noppert llegó al Mundial de Qatar como arquero de Países Bajos a pesar de no haber jugado antes con la selección. El guardameta está convencido de que puede detener a Lionel Messi ante Argentina.

Y de pronto, fue el hombre elegido por Louis Van Gaal para defender al equipo nacional en el mundial.

El guardameta del Heerenveen comparte el puesto de portero con Justin Bijlow, del Feyenoord, que ya llevaba seis encuentros con la camiseta de los Países Bajos y Remko Pasveer, del Ajax, que ya se había estrenado como internacional. Tiene dos presencias.

Noppert, de 28 años, fue citado para la selección por primera vez en septiembre del 2022. Pero no debutó hasta el primer encuentro del Mundial, frente a Senegal. Ha sido un fijo para Van Gaal. Ha disputado los cuatro partidos que ha jugado su equipo nacional en Catar y ha encajado dos goles.

“Cuando eres pequeño sueñas con estar en un Mundial. Siempre he mantenido ese sueño. Parecía que no llegaba pero siempre luché por ello.

Solo hay un seleccionador que podía haber pensado en mí para el Mundial y ese es nuestro actual seleccionador. Estoy orgulloso y feliz de estar aquí. Tengo que seguir trabajando. Eso es lo más importante", indicó Noppert.

Messi frente a Países Bajos

El portero del Heerenveen jugará contra Argentina en busca de las semifinales. Tendrá frente sí a Lionel Messi. Incluso puede haber un cara a cara si hay unos lanzamientos de penaltis para deshacer el encuentro.

"Es un gran jugador pero también suele fallar. Lo hemos visto en este torneo. Es como nosotros, un ser humano. Claro que es bueno pero también puede fallar", indicó.

Noppert elogió a Louis Van Gaal. "un buen entrenador es alguien que también mantiene a los jugadores que no están jugando bien y que siguen luchando por entrar en el equipo. Eso es lo más importante".

El portero titular de los Países Bajos no siente la presión. "Es verdad que esto es nuevo para mí pero es una nueva prueba. Solo tengo que ser yo mismo. Los compañeros y los técnicos lo aceptan. Intento hacerlo a mi manera. Es un mundo distinto para mí pero eso no me va a cambiar".

Noppert saltará al campo de Lusail, un estadio con casi 90.000 espectadores de capacidad. "Es algo que esperas. Juegas para mucha gente. no siento miedo. Puedes sentir tensión cuando llega el partido pero es normal".

