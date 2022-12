Luis Chango reprocha a la Selección de Ecuador en el Mundial

Luis Chango, presidente de Mushuc Runa, no se conforma con el papel de la Selección de Ecuador en el Mundial. Foto: Twitter @ClubMushucRuna1

Redacción Deportes

El Mundial de Qatar se encuentra próximo a celebrar los cuartos de final, sin embargo, Ecuador se eliminó en la fase de grupos. Luis Chango, presidente del Mushuc Runa, reprochó la actuación.

La Selección de Ecuador clasificó a la Copa de del Mundo en la cuarta posición de las eliminatorias sudamericanas. Dentro del certamen no consiguió avanzar hacia la siguiente ronda al sumar cuatro puntos en el Grupo A.

Tras la participación hubo futbolistas que retornaron directamente a sus clubes y otros que regresaron al país. Estos, en conversación con medios de comunicación o en sus redes sociales, reaccionaron y pidieron disculpas por no haber cumplido con las expectativas y jugar los octavos de final.

Después de la actuación en el campeonato internacional, los tricolores tuvieron mensajes de apoyo y gratitud de parte de la afición. Jugadores como Énner Valencia recibieron cartas en su domicilio, mientras que Moisés Caicedo fue homenajeado en Santo Domingo. Inclusive, la FIFA preparó un video en el cual los hinchas que se trasladaron a Qatar envían un mensaje de aliento a los futbolistas.

A más de una semana de la eliminación, el dirigente se pronunció en relación a la actitud del público con sus representantes. En diálogo con la Radio ABC Deportivo criticó la presentación de la Tri y sostuvo que no se puede congratular tales actuaciones si se estuvo lejos de concretar la meta esperada.

"No puedo felicitar (a la Selección) por solo obtener cuatro puntos. Hay jugadores jóvenes con los que no se puede ganar títulos (...) Los futbolistas de Ecuador tenían la gran responsabilidad de pasar a la siguiente ronda. No sé por qué se los felicita. Debemos tener mentalidad ganadora", sostuvo Luis Chango.

¿Cómo le fue a la Selección de Ecuador en el Mundial?

Gustavo Alfaro y sus dirigidos habían manifestado en reiteradas ocasiones que su objetivo era tener la mejor participación de Ecuador en un Mundial. En los seis amistosos previos al evento, la Tri no perdió ninguno de sus partidos y cosechó dos victorias y cuatro empates.

La Selección de Ecuador empezó el Mundial con pie derecho al vencer a los anfitriones en el duelo inaugural por 2-0. Énner Valencia se reencontró con el gol y anotó el doblete,

En el segundo partido, el equipo nacional empató con los Países Bajos por 1-1 en un partido en el que Valencia volvió a anotar. En el duelo decisivo para sellar la clasificación, ante Senegal, el combinado cayó por 2-1 y se despidió del certamen.

