Lionel Messi tiene a sus sus favoritos para el Mundial Qatar 2022

El futbolista argentino Lionel Messi sorprendió al no incluir a su selección entre las favoritas para ganar el Mundial de Qatar 2022.

El delantero del Paris Saint-Germain solo tiene una cuenta pendiente en el mundo del fútbol, la cual es ganar una Copa del Mundo. En Brasil 2014 estuvo muy cerca, pero perdió la final con Alemania.



El rosarino fue entrevistado por su compatriota Pablo Giralt para las cámaras de DirecTV. Durante la charla hablaron sobre lo que significa el Mundial, los miedos, selecciones favoritas y las oportunidades de argentina adelante el diario AS de España.



La sorpresa de la conversación fue que Messi eligió otras selecciones por encima de Argentina para levantar el trofeo de la Copa del Mundo. “Hoy en día los candidatos son Alemania, Brasil, Francia, Inglaterra y España. Pero si me tengo que quedar con dos, Brasil y Francia”, expresó el futbolista.

¿Por qué no está Argentina?

Sobre el porqué no está el combinado gaucho, Messi fue claro al responder que no siempre fueron los favoritos y más en un Mundial cuando pasa de todo.



“Para nosotros, los argentinos, es difícil estar tranquilos. Siempre somos los mejores, los candidatos, pero no siempre fue así. Y un Mundial es muy difícil. Se tienen que dar muchísimas cosas para ser campeón”, atizó Messi.

Lionel Messi y el miedo a las lesiones

Lesionarse antes del Mundial debe ser de las peores sensaciones que puede sentir un futbolista. Prepararse tanto para que un instante desaparezca todo el esfuerzo que realizan.



Antes de cada Mundial aparece el fantasma de las lesiones y en esta Copa del Mundo no es la excepción, además, de que por primera vez se jugará el torneo en diciembre.



“Es un Mundial diferente, al jugarse en una época diferente a las anteriores. Estamos tan cerquita que cualquier mínima cosa que te pueda pasar te puede dejar afuera. Lo que le pasó a Paulo (Dybala), a Ángel (Di María), a nivel personal, ya lo preocupa a uno, y después ver esas cosas te da más miedo, entre comillas”, comentó.

