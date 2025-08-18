Julián Rivera Salas, quiteño de 12 años, continúa acelerando hacia su sueño de ser piloto profesional.

“Mi nombre es Julián, soy un kartista ecuatoriano y mi sueño es ser piloto profesional”, escribe en su página oficial de Facebook. Hijo de piloto, comenzó a girar en las pistas con apenas tres años de edad y, desde entonces, ha destacado en el karting nacional y mundial.

El joven prospecto se ha ganado un lugar a escala internacional. Ganó el Rotax Winter Trophy, se clasificó al mundial en Baréin y se perfila como uno de los mejores talentos ecuatorianos.

Recientemente compitió en EE.UU. en la cuarta válida del United States Pro Kart Series (USPKS), uno de los torneos más prestigiosos del karting de ese país, y logró un notable quinto lugar.

“Finalizó el USPKS en Indiana… logré el quinto lugar… finalicé el campeonato en cuarta posición en la categoría KA 100 Junior, con más de 60 pilotos”, escribió Rivera en Facebook este 18 de agosto del 2025.

Además de ese resultado, en 2025 ganó la primera fecha del Rotax Max Challenge Ecuador en categoría Junior Max y es bicampeón del Rotax Winter Trophy (2022 y 2023).

También es campeón panamericano Rok Cup 2024 (categoría Mini Rok). Su palmarés refleja una trayectoria ascendente, con podios permanentes.

Rivera sueña con ser campeón mundial y participar en carreras de 24 horas.

Julián Rivera agradeció en redes sociales al equipo Orsolon Racing, a su preparador Sebastián Calero, y al respaldo familiar. “Volveremos el año que viene más fuertes… Gracias a mis papis, mis tatos y a toda la familia por apoyarme… Nos vemos este domingo 24 de agosto en el Kartódromo Cotopaxi para la novena válida del RMC Ecuador”.

Con disciplina y apoyado por su entorno, el piloto quiteño avanza acelerado a fondo hacia la elite del karting mundial.

