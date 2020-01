Mónica Amboya apunta a los Olímpicos

LEA TAMBIÉN

El premio al Mejor árbitro del fútbol ecuatoriano, hombre o mujer, fue para ella: Mónica Amboya. La Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha (APDP) le entregó el Equinoccio de Oro, porque fue un año de muchas metas alcanzadas: dirigió en el Mundial femenino de Francia y en el Mundial Sub 17 masculino.

“Sin duda el 2019 fue el mejor de toda mi carrera deportiva, que lleva 22 años”, dice la chimboracense de 37 años, quien se desempeñó como asistente 2 en la terna femenina sudamericana.



Por primera ocasión, la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) designó a una terna femenina para el Mundial Sub 17 masculino realizado en Brasil. “La terna la conformamos con Claudia Umpiérrez (central) y Luciana Mascaraña (asistente 1), ambas uruguayas. Estuvimos en tres partidos.



Abrimos una puerta para las otras árbitras que están trabajando para romper barreras, no solo en Ecuador sino a nivel mundial”.



Ya se acostumbró a romper barreras, por ello asumió con mucha certeza aquella decisión de la Comisión de Arbitraje que los árbitros, hombres y mujeres, debían cumplir los mismos parámetros físicos. “Cumplí con esa exigencia y dirijo en la Primera Categoría. Mis compañeras trabajan para lograr esos parámetros. Siempre digo que una mujer debe tenermejor condición física que un hombre para ser tomada en cuenta.Pero hemos avanzado mucho, porque había dirigentes que decían que las mujeres no podían estar en el referato”.



Mónica Amboya asegura que hay una generación importante de árbitras que están consolidando conocimientos, “y que aspiran a llegar a dirigir partidos de la primera categoría en torneos masculinos o femeninos. Las puertas están abiertas para ellas. Los tabúes van desapareciendo”.



Este año los objetivos son igual de ‘alto rendimiento’. Se realizarán los Mundiales femeninos Sub 17 y Sub 20, pero junto con sus compañeras Claudia y Luciana, esta terna quiere dirigir en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. “A fines de enero se realizarán las pruebas físicas, queremos estar en los partidos de la LigaPro”. En el 2019 estuvo en 10 partidos.

El año pasado conformó la terna que dirigió el partido Francia vs. Japón en el Parque de los Príncipes de París, por el Mundial femenino. También dirigió en los estadios mundialistas de Brasilia y Goiania. “Son estadios importantes, pero cuando salgo a la cancha asumo mi responsabilidad. No importa si los partidos son barriales, de segunda categoría o de la LigaPro. Todos merecen igual respeto”. Claro que su sueño es ahora pisar el estadio Olímpico de Tokio.



Distribuye muy bien su tiempo para cumplir con sus roles de árbitro, mamá y profesora. Su día comienza a las 04:00, para hacer su preparación física hasta las 06:00. A las 07:00 ingresa a la Unidad Educativa Jefferson, donde es profesora de matemáticas.



Sale a las 14:00 a almorzar con sus hijas Katya y Carmita, y su esposo, José Luis Cabezas. Los lunes, jueves y viernes asiste a clases teóricas de arbitraje y los otros días realiza preparación física. “Siempre están a mi lado mis padres y también le tengo a Dios, que me da salud y vida para seguir adelante”.



Le quedan tres años como árbitra FIFA. No quiere irse del arbitraje sin haber dirigido un Barcelona vs. Emelec.

Biografía. Mónica Amboya nació el 9 de junio de 1982, en Riobamba.Trayectoria. Como atleta ganó la medalla de oro en los 3 000 m con obstáculos en los Juegos Bolivarianos del 2005.



Palmarés. Ha dirigido en tres Mundiales femeninos y uno masculino, en un hito para el fútbol mundial.