Miryam Núñez inició su participación en la Vuelta a España Femenina

La ciclista Miryam Núñez se convirtió en la primera ecuatoriana en tomar partida en la Ceratizit Challenge by La Vuelta, la edición femenina de la Vuelta a España que llega a su octava edición. La carrera empezó con la etapa 1, una contrarreloj por equipos, este 7 de septiembre del 2022.

Núñez corre para el Massi - Tactic Women Team de España, elenco al que se unió a inicios de temporada. En esta jornada inicial, el elenco español realizó 25:58 minutos en el recorrido de 19,9 kilómetros.

El ganador de la etapa 1 fue el Trek - Segafredo con 23:31. El Massi - Tactic Women Team se ubicó en el casillero 16.

En esta carrera participan 22 escuadras.

La líder de la carrera es Elisa Longo Borghini del Trek - Segafredo. Núñez está en el casillero 105 a 3:33 minutos.

La etapa 2 será de montaña, el 8 de septiembre del 2022, entre Colindres y Colindres con 105,9 km de recorrido.

Entre las aspiraciones de Miryam Núñez, de 28 años, estaban correr en una de las grandes pruebas del ciclismo femenino en Europa y ya lo está haciendo al ser parte de la carrera de cinco etapas que finalizará el 11 de septiembre del 2022, el mismo día que llegará a su final la edición masculina que llegó a su edición 77.

La ciclista ecuatoriana volvió a la alta competencia después de superar duras lesiones ocasionadas a mediados de febrero, cuando un vehículo la impactó mientras se entrenaba cerca de Quito.

Cada vez se encuentra en mejor forma. En junio ganó la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos de Valledupar, en Colombia, en la contrarreloj.

