Rigoberto Urán ganó la etapa 17 de la Vuelta a España; Evenepoel sigue líder

El colombiano Rigoberto Urán, del EF Education-EasyPost, ganó la etapa 17 de la Vuelta a España este 7 de septiembre del 2022. Con eso, se convirtió en el ciclista número 104 en la historia en lograr al menos un triunfo de etapa en las tres grandes del ciclismo de ruta.

Sin la presencia de uno de los principales favoritos, el esloveno Primoz Roglic, la etapa 17 de la Vuelta a España se realizó entre Aracena (Huelva) y el Monasterio de Tentudía (Badajoz), con 162,3 kilómetros de recorrido.

El 'Toro' de Urrao, del EF Education-EasyPost, se metió en la fuga y en los metros finales supo ser el más fuerte en una etapa llana con final en alto. Los últimos cuatro kilómetros fueron los más complicados y en esos el colombiano logró su nueva hazaña.

Con su triunfo, Urán se convirtió en el ciclista número 104 en la historia en lograr al menos un triunfo de etapa en las tres grandes del ciclismo de ruta como son el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España. Ingresar a ese selecto grupo de ganadores es algo que el ecuatoriano Richard Carapaz también persigue.

"Esta etapa de la Vuelta la vengo buscando desde hace muchos años. Estoy muy contento", aseguró Urán, al final de la carrera.

Aunque aún no está confirmado, el mismo 'Rigo' Urán, de 35 años, ha dado avisos de continuar en el EF Education-EasyPost la próxima temporada. En ese sentido sería compañero con el ecuatoriano Richard Carapaz, quien correrá para ese equipo desde el 2023.

Con la salida de Primoz Roglic de la carrera, se aviva la pugna por alcanzar el podio que de momento sigue siendo liderado por el belga Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team), quien mantiene su ventaja.

Evenepoel es líder con 65:14:05 horas. Lo siguen:

2. Enric Mas (Movistar) a 2:01 minutos.

3. Juan Ayuso (UAE) 4:51

4. Carlos Rodríguez (Ineos) 5:20

5. Miguel Ángel López (Astana) a 5:33

9. Rigoberto Urán (EFE) a 9:33.

16. Richard Carapaz (Ineos) a 26:20

68. Jonathan Caicedo (EFE) a 2:12:11 horas

En esta jornada se vio muy activo al ecuatoriano Richard Carapaz que realizó un trabajo para el español Carlos Rodríguez, quien con la salida de Roglic ahora está en el cuarto lugar de la general.

En el podio están otros dos españoles: Enric Mas (Movistar), segundo, y Juan Ayuso (UAE) tercero.

🐂 ¡𝑬𝒍 𝑻𝑶𝑹𝑶 𝒅𝒆 𝑼𝑹𝑹𝑨𝑶 never gives up!



🇨🇴 @UranRigoberto wins at Monasterio de Tentudía.



📽️ Enjoy an explosive final KM.#LaVuelta22 pic.twitter.com/W4LR6RB4TD