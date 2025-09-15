El Clásico del Astillero entre Barcelona SC y Emelec dejó una contundente goleada de los toreros por 0-4, así como trifulcas y desmanes, tanto dentro como fuera de la cancha. A raíz de los incidentes en el partido, Miguel Ángel Loor, presidente de la Liga Profesional de Fútbol, se pronunció.

En más de una oportunidad, el partido entre el ‘Ídolo’ y el ‘Bombillo’ debió ser paralizado. La primera interrupción se registró en el cierre del primer tiempo a raíz de un apagón en una de las luminarias, sin embargo, en la etapa de complemento se produjeron más inconvenientes.

Los dos primeros tantos para el plantel amarillo llegaron en el primer tiempo gracias a Octavio Rivero y Joaquín Valiente. Con el 2-0 en el marcador pero en el segundo tiempo, llegó la siguiente para. En los graderíos posteriores a la localidad de Ignacio de Arruabarrena, arquero de Barcelona SC, se registraron actos violentos entre los hinchas, quienes a su vez, se enfrentaron a la Policía Nacional.

Después de que el espacio donde ocurrieron los incidentes fuese desalojado, el cotejo volvió a ser interrumpido en el alba de la recta final del partido. A los 74′, Janner Corozo había marcado el 3-0 parcial y los aficionados arrojaron proyectiles al terreno de juego. El árbitro Robert Cabrera mantuvo detenido el compromiso por 17 minutos y procedió a reanudarlo.

En los dos cortes del partido por disturbios. además, se produjeron invasiones de cancha. Dentro del terreno de juego, a raíz de disputas entre los futbolistas se produjo la expulsión de Byron Castillo, lateral de Barcelona SC, y Christian Cueva, jugador de Emelec que se encontraba en el banco.

Tras lo suscitado en el partido entre Barcelona SC y Emelec, Miguel Ángel Loor se pronunció por medio de su cuenta de X. El titular de la Liga Profesional de Fútbol criticó el accionar de la afición del ‘Bombillo’ -no hubo hinchada visitante- y enfatizó en el daño causado a los clubes.

Quien hace estos desmanes no entiende que más allá de un resultado deportivo el perjuicio es únicamente para su club y no sólo hoy. Quien pierde si cierran el estadio? El club. Quien pierde por las multas? El club. Que pena.



“Quien hace estos desmanes no entiende que, más allá de un resultado deportivo, el perjuicio es únicamente para su club, y no solo hoy. ¿Quién pierde si cierran el estadio? El club. ¿Quién pierde por las multas? El club. Qué pena“, expresó Loor.

El dirigente también explicó que no pueden haber sanciones inmediatas tras el hecho. Pese a ello, tras los informes, estas serán determinadas tras los debido procedimientos.

Una vez que la fecha 28 llegue a su fin, el Comité Disciplinario del torneo tendrá su sesión. Allí se determinarán las penalizaciones de cada partido y se harán públicas en una acta.

La victoria de Barcelona SC sobre Emelec en el Clásico del Astillero

En lo que respecta al partido, Barcelona SC dominó a su rival y volvió a firmar su mayor goleada como visitante ante Emelec. En 1980 fue la última vez que el equipo torero se impuso por tal resultado en el Capwell.

A los goles de Octavio Rivero, Joaquín Valiente y Janner Corozo se le sumó el último de Brian Oyola. Con el triunfo, el conjunto torero logró mantener su segundo lugar en la tabla de posiciones del torneo local y sumar 50 puntos, 12 menos que el líder Independiente del Valle.

Tras la derrota, Emelec redujo sus posibilidades de meterse en el hexagonal por el título. Con solo seis puntos en disputa y 38 acumulados, este quedo a cinco de Universidad Católica, último en la zona de la liguilla final.

Emelec ya había sido sancionado previamente

Antes del Clásico del Astillero ante Barcelona SC, Emelec ya había sufrido una sanción en su estadio. Una de las localidades del estadio George Capwell había sido suspendida debido al impacto de un proyectil en un partido previo.

En el choque ante Independiente del Valle por la fecha 26, un objeto arrojado desde los graderíos impactó en Junior Sornoza, capitán de los rayados.

