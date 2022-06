Ecuatoriano Martín López se cayó y dejó el Giro de Italia Sub 23

El ecuatoriano Harold Martín López se retiró del Giro de Italia Sub 23. El imbabureño del equipo de desarrollo del Astana Qazaqstan “se estrelló” y fue trasladado al hospital, en la etapa 5, según confirmó su equipo este 16 de junio del 2022.

“Desafortunadamente Martín López se estrelló muy mal durante la etapa 5. Está en camino al hospital para un examen médico”, publicó el equipo en redes sociales.

López, de 21 años, se mantenía en el ‘top ten’ de la clasificación general hasta la etapa 4, el 15 de junio del 2022. No obstante, tras la caída, no pudo continuar en la jornada 5 de 146.6 km con final en Peveragno.

De momento, el equipo no ha emitido más detalles. En las redes sociales, los aficionados han enviado deseos de una pronta recuperación al deportista ecuatoriano que se incorporó en esta temporada al Astana Qazaqstan Development Team.

“Alguna noticia de cómo está Martín”, escribió el ciclista ecuatoriano Byron Guamá en Twitter, ante la publicación del equipo AstanaQazDevelopment.

“Que no sea nade grave, fuerza Martín”, escribió a su vez Marina Vaca en la misma red social.

Unfortunately, @martinsauri0_ crashed really bad during today’s Stage 5. He is on the way to the hospital for medical examination. #girogiovani2022 #giroditaliau23 #AstanaQazDev