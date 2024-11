El Nacional atraviesa una crisis económica y desde su directiva se reclamó a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) por falta de pagos. Marco Pazos, presidente del club, señaló que no ha existido apoyo de parte de la entidad y se les adeudan premios de la Copa Ecuador.

Al cierre del 2024, los puros criollos afrontan un duro momento a nivel administrativo con valores impagos a acreedores y a su plantilla. Asimismo, los futbolistas del conjunto rojo han protestado en reiteradas ocasiones por el incumplimiento de sus salarios.

Bajo aquel contexto, la escuadra que dirige Marcelo Zuleta debe afrontar las últimas dos fechas de la Liga Pro. Pese a ello, el equipo ya clasificó a la Copa Libertadores 2025 gracias a que alcanzó la final de la Copa Ecuador, que jugará el 27 de noviembre del 2024 ante Independiente del Valle.

Con respecto al último torneo mencionado y al accionar de la FEF en cuanto a premios y montos solicitados, Pazos relató en Radio La Red cuál es la situación. A su vez, también se refirió a las respuestas que ha recibido y el papel de Francisco Egas, presidente de la institución.

¿Qué pasa entre El Nacional y la FEF?

Pazos manifestó que El Nacional ha solicitado a la FEF que se le adelanten valores pendientes de la Copa Ecuador y se le ha negado. De igual manera, sostuvo que su conjunto aún no cobra premios del mismo certamen.

“Pedí a la FEF que nos adelanten, que nos crucen, que hagan algo, la respuesta ha sido ‘no’. Ha sido totalmente negativa. En vez de querer ayudarnos han querido que solucionemos solos nuestros problemas y no es así. Por defecto tenemos el premio del subcampeonato y ni de ahí nos han podido ayudar. Hablé con todo el mundo en la Federación para solicitar porque tenemos el fondo. No pido un préstamo sin garantías, nuestra garantía son los premios”, manifestó el dirigente.

Dentro de su pronunciamiento especificó que los premios por los cotejos ante Mushuc Runa, Liga de Quito y Deportivo Santo Domingo no les han sido depositados. Asimismo, sostiene que desde la FEF no se han aceptado contactos con El Nacional.

“Mandé una carta porque también podemos solicitar el adelanto de Conmebol (Copa Libertadores) y no responden. (…) Se le manda algo presidente y no responde, se le llama y no contesta (…) él se debe a todos los equipos y si se lo llama debe contestar”, agregó.

Recibimos el premio de mushuc runa, liga y santo domingo. Los que nos deben nos van a sancionar porque no les pagamos. 63 mil fef cuerpo técnico anterior

El Nacional también debe a la FEF

Pazos también sostuvo que El Nacional mantiene una deuda con la Federación Ecuatoriana de Fútbol debido a valores pendientes con el anterior cuerpo técnico de Ever Hugo Almeida. Este 22 de noviembre, el club realizará un pago de 63 mil dólares a la entidad.

Con respecto a tal situación, Pazos manifestó que los mismos que deben al club son quienes pueden sancionarlo. A su vez, señaló que se han acumulado montos de las pasadas administraciones y se buscan soluciones económicas.