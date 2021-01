Manchester City y Chelsea golean y se clasifican a dieciseisavos de la FA Cup 

La aportación del portugués Bernardo Silva, que firmó dos de los tres goles, facilitó la clasificación para los dieciseisavos de final de la Copa de Inglaterra (FA Cup) al Manchester City, que se impuso al Birmingham por 3-0 en el Etihad Stadium.

El equipo del español Pep Guardiola rentabilizó su superioridad, especialmente en los primeros minutos. El City ya disponía de dos tantos de renta a los veinte. Bastó con la inspiración de Silva, que abrió el marcador en el 8 y amplió la ventaja en el 19.



A la media hora, el equipo de Guardiola selló el pase al marcar el tercero por medio de Phil Foden, a pase del argelino Riyad Mahrez. Llegó a anotar otro tanto el Manchester City, en el tiempo añadido, firmado por Mahrez, que fue anulado por el VAR por fuera de juego.



En otro partido, el Chelsea dejó de lado el bache por el que atraviesa en la Premier con un resultado contundente en la Copa de Inglaterra donde goleó al Morecambe (4-0) para alcanzar los dieciseisavos de final.



El conjunto de Frank Lampard, que se enfrentará al Atlético Madrid en la Liga de Campeones, no especuló ante un rival que milita en la Ligue Two, cuarta categoría del fútbol inglés.



Con un once plagado de titulares y con Kepa Arrizabalaga en la meta, el Chelsea atravesó el trámite sin sobresaltos. Al descanso ya disponía de una ventaja de dos goles, firmados por Mason Mount, en el minuto 18, tras recibir un balón de Callum Hudson Odoi, y del alemán Timo Werner a pase de su compatriota Kai Havertz.



Cerró el partido al inicio de la segunda mitad, cuando marcó el tercero por medio de Hudson Odoi, que culminó un centro del marroquí Hakim Ziyech. A cinco minutos del final Havertz hizo el cuarto tras una asistencia del español César Azpilicueta.