El Nacional atraviesa una crisis económica e institucional, mientras que, paralelamente, se encuentra en un momento futbolístico crucial al tener que enfrentar las semifinales de vuelta de la Copa Ecuador. En tal contexto, Lucía Vallecilla, expresidenta del club, apareció y arremetió contra dirigentes actuales y previos.

Los puros criollos buscarán llegar a la final del torneo copero y apuntar a su primer título en 18 años, realidad que contrasta con lo que se vive a la interna del equipo. Los futbolistas de la escuadra se encuentran con salarios adeudados y han hecho público su malestar.

Antes y después de su pasado compromiso ante Orense en la Liga Pro, que terminó en derrota, los futbolistas señalaron la falta de pago. Asimismo, exigieron la intervención de la Liga Pro, Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas -entidad vinculada al elenco- dado que no han recibido respuesta de la dirigencia.

Con respecto al presente económico de El Nacional, Vallecilla sostuvo en la Radio Redonda que la institución mantiene una deuda con ella. A su vez, defendió su gestión, ofreció su ayuda, criticó a Marco Pazos -actual presidente- y mostró su malestar ante el señalamiento de un aumento excesivo del déficit de la escuadra en su administración.

Lucía Vallecilla, contra Marco Pazos y Tito Majarrez, presidente y expresidente de El Nacional

“Manjarrez dice que con Vallecilla subimos la deuda de dos millones a 12 millones de dólares, ¿Qué le pasa a ese zoquete?“, manifestó la exdirigente del ‘Rojo’. Antes, Manjarrez había manifestado que el monto de valores pendientes quedó en el valor mencionado cuando salió de la escuadra y llegó su sucesora.

Esta, además, señaló que apenas se posesionó durante su gestión, pagó un millón de dólares a la FEF. Asimismo, sostuvo que a Marcelo Zuleta, quien era entrenador en ese momento, se le debían cuatro meses de sueldo y ella puso al día al cuerpo técnico, plantilla y funcionarios.

Con respecto al actual presidente de El Nacional, Vallecilla señaló que este no ha sido transparente en cuanto a las acciones realizadas en la escuadra. “Pazos es un cuentero, le digo con todas las letras. No soy enemiga del señor (…) no quiere reunirse conmigo porque no tiene los pantalones bien puestos y tiene la lengua larga, llena de mentiras“.

El Nacional debe a Vallecilla y ella ofrece su ayuda

La otrora dirigente de El Nacional también se mostró dispuesta a ofrecer su apoyo con respecto a la actual situación de la escuadra. Asimismo, agregó que la institución mantiene una deuda con ella, la cual no ha exigido.

“El club me debe 670 000 dólares al término de 2023 y 700 000 pagados en la FEF. No hemos puesto ninguna demanda“, manifestó. Lucía Vallecilla argumentó que no ha procedido debido a que desea que el club tenga salud económica.

Con respecto a la ayuda que puede brindar, esta sostuvo que está dispuesta a prestar un millón de dólares a la administración de Marco Pazos. Con ello, espera que se paguen los sueldos adeudados y revitalice su gestión en enero de 2025.