Lucas Villarruel: 'Se pensó que era una enfermedad estomacal, pero luego se diagnosticó covid-19'

Lucas Villarruel, jugador de Liga de Quito, reveló detalles de su positivo por covid-19. Aseguró que sí se infectó de este mortal virus, pero fue hace 14 días, cuando los galenos albos pensaron que sufría una gastroenteritis. Tras varias pruebas, el club decidió aislarlo, por lo que se perdió los últimos cotejos por la LigaPro.

"Ya pasaron 14 días y mi familia no presentó síntomas. Debí estar aislado en una habitación alejado de mi esposa y mi hija", reveló Villarruel en una entrevista en Radio La Red.



Según informó el jugador albo, se pensó que era una infección estomacal e incluso una gastroenteritis, pero fue uno de los tantos síntomas para el enfermedad del coronavirus.



"En principio se pensó que era una enfermedad estomacal, pero después se diagnosticó covid-19 y el cuerpo médico decidió aislarme y así no pude contagiar al resto de mis compañeros y mi familia", dijo Villarruel.



El argentino volvió a entrenarse con el resto del equipo y se perfilaba para ser titular ante el Santos FC, por los octavos de final de la Libertadores. En los controles de rutina y de protocolo de la Conmebol se hicieron nuevas pruebas y se presentaron documentos de los exámenes negativos.



"La Conmebol no avaló el informe del laboratorio que me hizo el examen y por eso no puedo estar en el partido ante Santos. Me siento mucho mejor físicamente luego de volver a los entrenamientos", dijo Villarruel.



El cuadro universitario recibe este martes 24 de noviembre del 2020, a las 17:15, al Santos, en el estadio Rodrigo Paz Delgado.