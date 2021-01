Liga de Quito negocia la salida de Édison Vega y Marcos Caicedo y la llegada de tres refuerzos para este 2021

En Liga de Quito ajustan su plan de fichajes antes del inicio de a pretemporada. Por ahora todos los esfuerzos se concentran en retener la base de jugadores con la que terminaron la temporada y facilitar la salida de varios elementos.

"La base del equipo se mantiene lo cual fue el principal objetivo que planteamos con Pablo Repetto. En esta semana esperamos cerrar las salidas de unos pocos jugadores y la llegada de los pocos refuerzos", dijo Esteban Paz en una entrevista en Radio La Red.



En el caso del delantero uruguayo Rodrigo Aguirre, se llegó a un acuerdo con el Necaxa. El atacante ya está en México a la espera de someterse los chequeos médicos y a firmar su contrato. Se fue en condición de préstamo sin costo alguno.



"Rodrigo Aguirre se irá un año a préstamo al Necaxa, sin costo, pero con una muy buena opción de compra. Para equilibrar el asunto, hemos renovado un año más con Aguirre, con lo cual se alargó su contrato con Liga hasta el 2022", dijo el dirigente.



Paz aseguró que manejan tres opciones para reforzar el ataque albo. Pablo Repetto, entrenador del equipo, pidió un jugador que tenga gran poder de resolución en ataque, pero que también tenga espíritu de trabajo en equipo.



"Luis Amarilla es una opción, pero cuando salió el nombre a los medios, la negociación casi se cae. Por eso no especulamos con nombres hasta estar s1eguros. Hemos conversado con Vélez y sabemos cuáles son sus pretensiones", dijo el directivo.



Sobre la salida de jugadores del plantel, se está negociando con Édison Vega, quien pidió más minutos. También con Marcos Caicedo, quien no tuvo un buen año y que la decisión fue buscarle nuevo equipo.



También está pendiente la situación de Andrés Chicaiza, quien no ha sido tomado en cuenta por Repetto. Igual que Carlos Rodríguez, a quien ya le buscan equipos en el extranjero.



"Hubo una propuesta de un equipo colombiano por Carlos Rodríguez pero se enfrió. Hay otra posibilidad local que no cumple con la expectativa del jugador y una de fuera del país. Sería un error retenerlo porque tenemos 5 jugadores en esa posición", dijo..