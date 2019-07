Liga de Quito viaja a Riobamba con dos bajas para medirse ante el C.D. Olmedo

LEA TAMBIÉN

Liga de Quito visitará al Centro Deportivo Olmedo en Riobamba por la fecha 16 de la LigaPro. El partido se realizará el sábado 7 de julio del 2019 a las 17:00. Ante la ausencia de Juan Luis Anangonó, quien no renovó su contrato, Liga pondrá la responsabilidad goleadora en los pies del colombiano Cristian Martínez Borja.

Pablo Repetto, técnico de los albos, señaló que el equipo tiene las alternativas adecuadas para afrontar el reinicio del campeonato nacional.

"El equipo tiene dos jugadores por posición. Estamos cubiertos. Tenemos el plantel bien conformado y con el número ideal", aseguró el DT este 4 de julio del 2019.



Con respecto a la banda izquierda, Liga ahora podrá contar también con Luis Ayala. Para Repetto, el jugador se está entrenando bien y podría ser una buena alternativa para el Christian 'Chavo' Cruz. "Se viene una seguidilla de partidos que jugar. Tendremos el partido de la Copa Ecuador, los octavos de final de Libertadores y el campeonato nacional. Aquí nadie tiene el puesto comprado, todos pueden jugar", añadió.

A pesar de la lesión del canterano Djorkaeff Reasco, rotura de ligamento cruzado, el conjunto albo no tiene pensado la contratación de otro delantero centro. "No hay como salirnos mucho del presupuesto. Tenemos la llegada de Antonio Valencia, así que hay que ser realistas con las cuentas del equipo".



El 'Toño' aún no ha sido registrado dentro de la Liga Pro y tendrá que esperar para debutar con los albos.



El partido ante el 'Ciclón de los Andes' se jugará a las 17:00 del sábado en el Olímpico de Riobamba,



Las principales bajas serán las del ariete Rodrigo Aguirre y del defensa José Quintero quienes están suspendidos.