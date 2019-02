Nada de escenas de amor para la leyenda del boxeo 'Marvelous' Marvin Hagler

LEA TAMBIÉN

'Marvelous' Marvin Hagler, gran protagonista de la era de oro de los pesos medios del boxeo junto con Sugar Ray Leonard, Thomas Hearns

o Roberto Durán, quiere hacer más películas a sus 67 años, pero con una condición: “No puedo hacer escenas de amor”, dijo a la AFP.

El indiscutible campeón mundial de los pesos medios entre 1980 y 1987 ha participado en cuatro películas en Italia, donde vive con su segunda esposa Kay.



Sin embargo, sus últimas apariciones en la pantalla fueron ya hace tiempo, en 1997, en las películas Notti di Paura y Virtual Weapon.



Hagler dice que, aunque disfruta comentando y realizando obras de caridad, la posibilidad de soltarse interpretando a otro tiene sus atractivos.



“Ojalá pueda participar en otra película”, dijo a la AFP sobre sus planes futuros. “Me encanta hacer eso, eso es lo que he estado haciendo, películas de acción y aventuras”.



Sin embargo, sugirió con humor que su esposa podría no estar feliz con ello: “ En las películas de aventuras siempre te quedas con la chica, pero no puedo hacer escenas de amor ” .

​



Hagler, quien colgó los guantes luego de una controvertida derrota ante su amargo rival Sugar Ray Leonard en 1987, dice que se encontró tan inmerso en las películas como antes lo había estado en el boxeo.



“No es real, todo es falso, una fantasía” , dijo Hagler, quien se encuentra en Mónaco para los premios anuales Laureus.



“Puedes morirte y volver al día siguiente”, añadió.



“Lo vivo igual que viví el boxeo”, sentenció.

'Devuelve el respeto'

Hagler, quien se retiró con un récord de 62 victorias, dos empates y tres derrotas, sacude la cabeza ante la cantidad de títulos que se ofrecen hoy en su deporte comparado con sus años.



“Ahora tienen tantos que los tiran como caramelos”, dijo.



“Era un camino largo y difícil en mi época. Tenías que matarme para quitármelo [el título]”. Hagler dice que hay un boxeador que cree que recuerda a los viejos tiempos, y ese es el excampeón unificado del peso medio, el kazajo Gennady Golovkin.



“Vi a 'Triple G' [el apodo de Golovkin] y le dije que me alegraba de que se hubiera convertido en el campeón porque devolvía el respeto a mi división”.



“La mayoría de los campeones en estos días, vienen y van, confunden al público, que no sabe quién es el verdadero campeón.” Se creen que Mike Tyson es aún el campeón" , agrega, entre risas.

Hagler obtiene un gran placer en su trabajo con jóvenes desfavorecidos en su rol como miembro de la academia de Laureus, un movimiento global que pretende usar el poder del deporte para solventar los desafíos sociales en el mundo.



"Me gusta darles esperanza y un rumbo y arrancarles una sonrisa", dijo.

"Fui a Brasil antes de los Juegos Olímpicos para ver a algunos de estos chicos que tenían malos hábitos".



"Tuve que intervenir, pero mi esposa me decía 'Marvin, ¿qué estás haciendo?'. Sin embargo, se te mete en la sangre y te dejas llevar".



"Es importante atraparlos cuando son jóvenes. Fue emocionante y respondieron", narró.