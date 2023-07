'Ley Wenger’ cambiará el fuera de juego y uso del VAR en el fútbol

La 'Ley Wenger' se basará en una mejor utilización del fuera de lugar o en el llamado offside. Se probará en categorías juveniles y después en el fútbol profesional. Foto: Twitter: TV Pública

Redacción Bendito Fútbol

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) y la International Football Association Board (IFAB) aprobaron la llamada 'Ley Wenger'.

Esta ley impulsada por el exdirector técnico y actual director de desarrollo de la FIFA, Arsene Wenger, a comienzos de 2020 consiste en modificar la regla del fuera de juego.

Debido a la inclusión del VAR en los últimos años, el fuera de juego se vio afectado, ya que gracias a la herramienta tecnológica se han determinado varios 'offsides' milimétricos, imperceptibles para el ojo humano y que han terminado siendo trascendentes en el desarrollo de algunos partidos.

Los cambios en la ley Wenger

Para volver a un fútbol más humano y no tecnológico, esta 'Ley Wenger' consiste en cobrar el fuera de juego cuando un futbolista tenga todo el cuerpo por delante del penúltimo rival, es decir, ya no habrá más trazados milimétricos para determinar si la acción es válida o no.

¿Cuándo empezará la ley Wenger?

Según información de varios portales alrededor del mundo, la 'Ley Wenger' se empezará a utilizar en el fútbol juvenil de tres países. Estos son Suecia, Italia y Países Bajos.

"Arsene Wenger lo sugirió. Dudamos un poco al principio, pero después sentimos que estaba bien, que debíamos participar de esto. La FIFA nos lo vendió bien. Confían mucho en nuestro fútbol y saben que tenemos una buena organización", detalló Per Widen, de la federación sueca, al medio local Expressen.

¿Cómo serán los fuera de juego?

Actualmente, el fuera de juego se cobra cuando un jugador se encuentra total o parcialmente adelantado al penúltimo adversario.

En el artículo 11.2 de la IFAB se estipula al fuera de juego de la siguiente forma: “Un jugador estará en fuera de juego si: cualquiera parte de su cabeza, cuerpo o pies se halla más cerca de la línea de meta contrario que el balón y el penúltimo adversario”.

