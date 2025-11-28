A sus 17 años, el futbolista ecuatoriano Elías Legendre fue convocado por el Stade Rennais de Francia para un partido de la Ligue 1. El extremo tricolor, sin embargo, vio el compromiso desde el banco de suplentes en su primer cotejo y no pudo debutar.

El partido del Stade Rennais con Elías Legendre en Francia

Una hora antes del partido entre el Metz y el Stade Rennais de Francia, un nombre se incluyó en el de los habituales convocados para el compromiso. El ecuatoriano Elías Legendre apareció entre los alternantes con el número 75.

El equipo del tricolor y arribó al choque en la sexta posición de la tabla de posiciones de la Ligue 1 y se enfrentaba al Metz, penúltimo. Para el cotejo, el plantel de Legendre también fue visitante en el Estadio Saint Symphorien.

El Stade Rennais consiguió ponerse en ventaje gracias a un gol de Valentin Rongier a los 22 minutos de juego. Pese a tempranera ventaja, el tricolor no consiguió tener minutos y bautizarse con el equipo rojinegro.

Gracias al triunfo, el cuadro del tricolor quedó en la cuarta posición de la tabla de posiciones al sumar 24 unidades. Sus rivales se mantienen en zona de descenso con 11 unidades en la decimoséptima posición.

Elías Legendre, un jugador que ya estuvo divisiones juveniles de la Selección de Ecuador

Antes de que Elías Legendre realice su primera irrupción a nivel absoluto con el Stade Rennais, este contó con experiencias previas en las categorías juveniles de la Selección de Ecuador. A su vez, antes de su llamado al primer equipo, este llevaba dos goles en cuatro partidos con el equipo B de su escuadra en Francia.

El futbolista nació el 22 de abril del 2008 en La Concordia, provincia de Santo Domingo. Su madre es originaria de Ecuador y su padre francés, por lo que este se trasladó al país galo.

En el último Sudamericano Sub-17 de la Selección de Ecuador, Legendre fue convocado por Juan Carlos Burbano, en aquel entonces DT del equipo.

¿Cuándo puede volver Legendre a la acción?

La siguiente oportunidad para que Elías Legendre pueda debutar con el Metz será ante el equipo de uno de sus compatriotas: Willian Pacho. El 6 de diciembre del 2025, el Stade Rennais jugará ante el PSG como visitante.

Información adicional: ‘Les Rennais’