Keny Arroyo llegó al Besiktas en el mercado de transferencias de mitad de temporada y como uno de los refuerzos del equipo turco. Después de su arribo, el futbolista recibió el dorsal número 10, sin embargo, este no era el que quería en un inicio.

El extremo ecuatoriano partió hacia la escuadra de Turquía desde Independiente del Valle, club en el que se formó. Con tan solo 18 años, el jugador consiguió llegar al viejo continente y fue pedido por Ole Gunnar Solskjaer, DT del plantel y exentrenador del Manchester United.

A raíz de su fichaje, este fue presentado por lo alto con el equipo albinegro y la prensa de aquel país sostuvo que había pedido la ’10’, casaca que posteriormente le fue otorgada. A pesar de lo manifestado, el deseo y solicitud del futbolista tenía relación con otro dorsal, así lo reveló Silvia Alvarado, madre del futbolista, a EL COMERCIO.

“Con respecto a la ’10’, él no la pidió, como muchos comentaristas andan diciendo. Él no pidió la 10, pidió el siete. A él le ha gustado su siete, pero el equipo decidió darle la 10“, sostuvo la progenitora del jugador, quien también contó cuál fue la reacción de su hijo.

Keny Arroyo, con una responsabilidad mayor y convencido de romperla

Keny Arroyo con la nueva camiseta que portará en el Besiktas tras firmar su contrato.

Luego de unirse al Besiktas, Arroyo no tenía idea de si cumplirían su petición y mucho menos se esperaba que le dieran el número reservado para los cracks. Una vez que supo que lo portaría, este se mostró decidido y con confianza tras tal muestra.

“Se siente muy orgulloso. Me dice ‘mami, yo tengo que dar todo de mí para poder romperla. Es algo que ni yo me esperaba, que me dieran la ’10’, pero voy a hacer honor a ese día. Yo voy a romperla, mamá‘”, agregó Alvarado.

Keny Arroyo podrá tener su primera oportunidad para mostrar sus dotes y lucir la nueva camiseta durante el sábado 15 de febrero del 2025. Allí, el Besiktas se medirá como local ante el Trabzonspor en la vigesimosegunda fecha del torneo.

‘Cheche’ ya entrenó con el Besiktas

El martes 11 de febrero del 2024, Keny Arroyo tuvo su primer entrenamiento bajo las órdenes de Solskjaer, pues el lunes hubo descanso y él firmó su contrato en domingo. Allí, el futbolista conoció a sus nuevos compañeros y realizó las prácticas en medio de la nieve.

Con respecto a su adaptación, este le comentó a su madre que fue bien recibido y la afición le ha mostrado su gratitud y reconocimiento a pesar de los pocos días. Asimismo, también le señaló que, pese a ciertas barreras idiomáticas, su relación con la plantilla y su nuevo estratega empezó con el pie derecho.