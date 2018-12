27 jugadores menores de 21 años debutaron este año en el torneo

LEA TAMBIÉN

Stiven Plaza estaba empeñado en ser volante. En la Reserva del Independiente, el año pasado, estuvo reacio a jugar como delantero, pese a su potencia y técnica en el área chica.

Unas palabras lo estimularon para jugar en el centro del ataque. “Mijo, usted sabía que los centrodelanteros son los que más ganan plata en el fútbol”, le dijo su entonces entrenador Juan Carlos León.



Su cambio a la delantera fue rotundo. En ese 2017 marcó 16 goles en la Reserva y 21 en la Sub 18 de los rayados. Los primeros meses de este año sumó 11 tantos entre la Reserva y Alianza Cotopaxi, filial de los negriazules. También fue goleador del plantel en la Libertadores Sub 20, en Uruguay.



El DT español Ismael Rescalvo le hizo debutar esta temporada en Primera y hasta fue llamado por Hernán Darío Gómez a la Tricolor. Lleva siete goles en la Serie A.



A sus 19 años es un goleador de cuidado. También, uno de los 27 futbolistas menores de 21 años que se han estrenado en el Campeonato.



“Jugadores así no aparecen de repente. No es que uno alza una piedra y los encuentra”, expresa León, y agrega que para que un juvenil debute en Primera se necesita un proceso. El caso del esmeraldeño es algo parecido al del lateral Ángelo Preciado, quien está solo tres años con los rayados y esta temporada se estrenó en la A.



En cambio, a Gonzalo Plata se lo ‘pulió’ desde el 2012 en el Centro de Alto Rendimiento del Valle, para que llegara este año a la A. El golero Moisés ‘La Araña’ Ramírez también disputó sus primeros partidos en el certamen esta temporada, tras llegar al club en el 2016.



Son jugadores que vienen de un proceso en un plantel que les provee vivienda, alimentación y educación.



Sus casos contrastan con los talentos de El Nacional y Técnico Universitario, clubes que promovieron talentos ante la falta de ingresos para contratar a figuras de renombre.



El ‘Rodillo Rojo’ hizo debutar a siete futbolistas en lo que va del año, entre ellos José Flor y Richard Mina. El ‘Nacho’ lanzó a Primera a seis, como Bryan Tana y Darley Carabalí.



A diferencia de los juveniles rayados, los novatos del Técnico y El Nacional no son titulares fijos. El entrenador Eduardo Favaro, de los criollos, admite que en su club hay más posibilidades de que se muestren en Primera categoría.



Guayaquil City, Deportivo Cuenca, Universidad Católica, Liga y Emelec son los otros clubes que hicieron debutar a veinteañeros.



En el City se han estrenado William Vargas, Kevin Sambonino, Jonathan Bravo y Renny Cabezas. El club es último.



El DT Pool Gavilánez explica que apuesta por la juventud, pero recalca que sus talentos deben cumplir unos 40 juegos por año en juveniles antes del estreno. Vargas suma este año 36 cotejos en la A.



En clubes de mayor presupuesto, las opciones se reducen para los menores de 21 años. Liga, clasificado a la final, hizo debutar a Kevin Minda (de 20 años) y a Jordy Alcívar (19), la semana pasada.



Pablo Repetto los incluyó en el equipo principal ante las lesiones de sus jugadores de trayectoria. El estratega uruguayo expresa que todos sus dirigidos tienen opciones de actuar en el torneo, pero recalca que la falta de experiencia puede influir en sus rendimientos.



En Emelec, una de las nuevas apariciones es Dennis Quintero, de 21 años, y quien suma 12 años en esta temporada.



Mientras que Barcelona, el plantel con mayor presupuesto del torneo, no ha promovido el debut de veinteañeros.



Para Plata, los juveniles deben aprovechar las opciones de mostrarse. El atacante, que vivió en la residencia de I. del Valle, habló hace dos semanas con el exdelantero Ronaldo. El brasileño es accionista del Real Valladolid de España.



Plaza, al igual que otros jugadores de su edad, ya se asesora con empresarios. Los cazatalentos los buscan en torneos juveniles como la Libertadores Sub 20. El esmeraldeño tiene como agente a Jonathan Auer.



Minda, zaguero que llegó a los 11 años a las formativas del conjunto albo, dice que hay que tener calma. Cuenta que los experimentados lo ayudan en su primer año en la A.