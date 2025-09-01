En el último día del mercado de transferencias de Italia e Inglaterra, el Cremonese de la Serie A de Italia presentó fichajes estelares. Uno fue el del ecuatoriano Jeremy Sarmiento y el siguiente fue el del delantero británico Jamie Vardy.

Este lunes 1 de agosto del 2025, el conjunto italiano dio a conocer a los dos refuerzos para la temporada 2025. Ambos fueron presentados por medio de las redes sociales del club, aunque se le dio mayor relevancia al del ariete que al del tricolor.

“Bienvenido a la ‘Crema’, Jeremy Sarmiento“, escribió el equipo italiano junto a una imagen del futbolista ecuatoriano con la camiseta de la escuadra. Vardy por su parte tuvo videos e ilustraciones, pues está llamado a ser la referencia en ataque del equipo.

Un tercer refuerzo también fue anunciado de parte del club que ascendió a la máxima división italiana para la vigente temporada. El defensor Mikayil Faye fue otro de los jugadores que la escuadra sumó sobre la hora.

Jeremy Sarmiento y su llegada al Cremonese

En horas de la mañana, Jeremy Sarmiento arribó a la ciudad de Cremona para cerrar su traspaso. Este se hizo presente en las instalaciones de su nueva escuadra y firmó el contrato que lo atará durante el ciclo 2025-2026.

El conjunto italiano especificó que el futbolista ecuatoriano arriba desde el Brighton en condición de préstamo. Con su equipo inglés, este estuvo presente en la pretemporada e inclusive anotó, pero no tuvo convocatorias a los primeros partidos de la Premier League.

Con el arribo del extremo tricolor, el Cremonese buscará seguir siendo la sorpresa de la Serie A de Italia. Este venció en sus dos primeros partidos del campeonato ante el AC Milan, donde juega Pervis Estupiñán, y el Sassuolo.

Sarmiento suma el quinto equipo de su carrera

El Cremonese será el quinto equipo en la carrera del Jeremy Sarmiento. Este surgió desde las canteras del Brighton y debutó en tal elenco, donde no ha logrado consolidarse.

Tras estar en el primer equipo en las temporada 2021-2022 y 2022-2023, este empezó a coleccionar préstamos. Para el ciclo 2023-2024, este fue cedido al West Bromwich Albion y al Ipswich Town de la EFL Championship (segunda división inglesas), con el que consiguió el ascenso. En la campaña 2024-2025 tuvo otro préstamo con el Burnley, club con el cual también logró la promoción a la Premier League.