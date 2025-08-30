Jeremy Sarmiento no continuará en el Brighton durante la temporada 2025-2026 y sumará su primera experiencia profesional fuera de Inglaterra. El Cremonese de Italia llegó a un acuerdo con el club del ecuatoriano para adquirir su cesión.

En la recta final del mercado de fichajes de Europa y cuando parecía que Sarmiento se quedaría con las ‘Gaviotas’, los italianos lograron cerrar el acuerdo para hacerse con sus servicios. Este sábado 30 de agosto, el especialista en fichajes Fabrizio Romano anunció que las negociaciones por el tricolor habían llegado a buen puerto y detalló las condiciones de esta.

“El Cremonese ha convenido un préstamo por Jeremy Sarmiento del Brighton. Todo está listo. Tras seis puntos en dos partidos de la Serie A, Cremonese ha sellado el trato con el Brighton esta mañana“, señaló.

Pese a que ya hay un pacto por Sarmiento entre el plantel británico e italiano, las escuadras deben trabajar a contrarreloj se concrete el movimiento. Estas tienen hasta el 1 de septiembre del 2025, fecha límite de la ventana de transferencias europea, para oficializar la salida y fichaje del tricolor.

El Cremonense busca mantener la sorpresa en Italia con el fichaje de Jeremy Sarmiento

La llegada de Jeremy Sarmiento al Cremonese servirá para reforzar a un equipo que ha sorprendido con su rendimiento en el inicio de la temporada 2025-2026. Tras haber concretado su ascenso a la Serie A de Italia para la vigente campaña, el elenco es líder del torneo.

En sus dos primeros choques dentro del torneo italiano, el equipo ha conseguido dos triunfos al hilo y suma seis unidades. Además, en su reciente irrupción ha vencido a grandes e históricos del fútbol de su nación.

El partido debut del Cremonese en la Serie A de Italia durante el presente ciclo futbolístico fue el AC Milan, equipo del también ecuatoriano Pervis Estupiñán. Allí, la escuadra se impuso como visitante por 1-2. En la segunda fecha venció al Sassuolo por 3-2.

Jeremy Sarmiento, sin oportunidades en el Brighton

Jeremy Sarmiento será cedido desde el Brighton por tercer año consecutivo. Antes, sus préstamos fueron hacia clubes de la Championship (segunda división inglesa) y en la Premier League solo estuvo con las ‘Gaviotas’.

En la temporada 2024-2025, Sarmiento estuvo en el Burnley, club con el que consiguió el ascenso hacia la Premier League. A su vez, en 2023-2024 jugó para el West Bromwich Albion y el Ipswich Town, con el que también logró la promoción.

Si bien antes de tales ciclos debutó con el Brighton y sumó minutos, no ha conseguido asentarse a sus 23 años. Con la escuadra de Sussex ha acumulado un total de 21 compromisos desde su debut en noviembre del 2021.