La historia entre Jeremy Sarmiento y el Brighton & Hove Albion parece estar llegando a su fin. El nuevo DT, Fabian Hürzeler, le comunicó que no cuenta con él y lo dejó fuera de las convocatorias en los tres primeros partidos de la temporada 2025/26.

Ante este panorama, el futuro del ecuatoriano apunta a Italia. El Unione Sportiva Cremonese, club recién ascendido a la Serie A, ve con buenos ojos su incorporación como una alternativa en ataque. De concretarse, sería la primera experiencia de Sarmiento fuera del fútbol inglés.

Según informó el periodista Gianluca Di Marzio, especialista en fichajes de Sky Sports Italia, el Cremonese ya inició negociaciones formales con el Brighton para concretar la transferencia.

El camino europeo de Jeremy Sarmiento

Sarmiento debutó en el fútbol profesional europeo en la temporada 2021/22 con el Brighton, donde disputó partidos en la Premier League. Sin embargo, su presencia en el primer equipo fue limitada: apenas jugó 21 encuentros y marcó un gol en tres temporadas distintas.

La mayor parte de su carrera la desarrolló en la Championship, la segunda división inglesa, defendiendo las camisetas del West Bromwich Albion, Ipswich Town y Burnley. Con estos últimos dos fue clave en los ascensos a la Premier League.

El Cremonese, un club centenario de Italia

El Unione Sportiva Cremonese, fundado en 1903 en la región de Lombardía, cuenta con 122 años de historia.

Tras varios descensos que lo llevaron incluso hasta la Serie C2, logró estabilizarse en la Serie B en 2017 y ascendió a la Serie A en 2021. Sin embargo, descendió en 2023 y volvió a recuperar la categoría para esta temporada 2025/26.

El club juega en el Estadio Giovanni Zini, con capacidad para 16.000 espectadores, siendo el cuarto más grande de Lombardía.

En el inicio de la presente Serie A, el Cremonese ocupa la quinta posición tras sorprender en la primera jornada con un triunfo 2-1 en San Siro frente al AC Milan, donde también jugó el ecuatoriano Pervis Estupiñán.

