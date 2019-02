Los indígenas de Pilahuín crearon una empresa de box

LEA TAMBIÉN

Taky Shungo Box promociona a los talentos indígenas y afroecuatorianos. La empresa está conformada por jóvenes de la comunidad Pilahuín, ubicada al sur de Ambato.

Paúl Caiza es su gerente y cuenta que la formó en julio del 2018. La idea nació por apoyar a su hermano menor, Lenin. El pugilista comenzó a entrenarse desde los 15 años en los gimnasios de Quito pero con la mayoría de edad debía abandonar el deporte o convertirse en profesional.



“Golpeamos varias empresas para que lo auspicien y pueda continuar con su pasión. No tuvimos respuesta y decidimos emprender”, relató Caiza.



El primer reto de la empresa fue el debut de ‘Pilahuín’ Caiza. El pugilista logró un triunfo sobre Luis Tibán en el coliseo de Ibarra.



La segunda velada boxística se realizó en la parroquia Pilahuín, en diciembre pasado. El deportista venció a Carlos Correa, eso le permitió avanzar para disputar el título nacional de su categoría.



Para ello, la novel empresa organiza la primera velada boxística indígena en la capital de Tungurahua.



El pugilista ‘Pilahuín’ Caiza se enfrentará a Henry Mashiant en el Polideportivo Iván Vallejo, el próximo sábado 2 de marzo, a las 18:30.



Los deportistas disputarán el primer título nacional en la categoría peso mosca: 112 libras. El combate tiene el aval de la Comisión de Boxeo Profesional del Ecuador.



El ganador recibirá el denominado Cinturón de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del país. El fajín es de color rojo con líneas azules, verdes, blancas, amarillas, moradas y negras, con una placa de bronce. En el botón se ven dos banderas del país con las letras del título que se disputa.



Una parte de diseño del cinturón fue tomado del poncho que utilizan los indígenas de Chibuleo y Pilahuín.



La indumentaria de color rojo significa la sangre que derramaron sus antepasados durante la conquista. Mientras que las rayas simbolizan la cebada, el sol, la tierra, el agua y la amistad entre los pueblos.



“La prenda tiene diferentes combinaciones de colores que representan la alegría entre las comunidades. También la resistencia y bravura que tuvieron nuestros ancestros al luchar contra los incas y los españoles”, aseguró el gerente de Taky Shungo Box.



El promotor indígena indicó que el cinturón fue donado por una institución financiera indígena de la capital de Tungurahua. Y una parte de los gastos se destinó a la preparación del indígena.



El pugilista se entrena en el gimnasio de boxeo de la Federación Deportiva de Tungurahua (FDT) desde enero. Ante la vista de los pequeños boxeadores se mueve en el cuadrilátero con rapidez y esquiva los golpes de los entrenadores.

Caiza ganó dos combates como profesional. En la categoría amateur tiene 15 peleas, de las cuales ocho ganó y sumó cuatro derrotas.



“Estamos en la última etapa de entrenamiento para la pelea. Debemos atacar con precisión y firmeza para que el cinturón se quede en la ciudad”, aseguró el boxeador Caiza.



El contrincante de la nacionalidad Shuar recorrió el Polideportivo Iván Vallejo la tarde del viernes. El escenario tiene capacidad para 1 000 personas y por la celebración de la Sexagésima Octava Fiesta de la Fruta y de las Flores (FFF) la entrada al evento será libre.



“Es la primera vez que disputaré un encuentro de boxeo en Ambato. Creo que va a haber mucha gente para el espec­táculo”, aseguró Mashiat.



El pugilista amazónico, de 24 años, inició su carrera deportiva en la Federación Deportiva de Morona Santiago, cuando tenía 14 años. Cuatro años más tarde debutó como boxeador profesional. Entre su palmarés están tres victoria, tres empates y seis derrotas.



“No le voy a huir a mi contrincante ‘Pilahuín’ Caiza. Él es debutante y va a tener mucha presión para obtener una victoria en su casa”, añadió Mashiat.



La velada boxística arrancará con tres demostraciones de pugilistas de la Federación Deportiva de Tungurahua. Luego se efectuará el debut de Jonathan ‘Pumawari’ Chicaiza contra el venezolano Joan Sosa. Seguido se enfrentarán Ariel Sharupi y David Padilla. La pelea entrega puntos para el ranking de la categoría Súper Pluma a nivel nacional.



Otro de los logros de la empresa Taky Shungo Box es conseguir el patrocinio de Antonio ‘Pucará’ Ocles. El pugilista esmeraldeño peleará contra Enrique Collazo en Puerto Rico. La pelea está pactada para el 1 de marzo.



“Mushuc Runa se convirtió en el auspiciante oficial del boxeador. Nos ayudó con los pasajes para nuestro representante”, aseguró Caiza, quien no descuida ningún detalle para la velada boxística.