Hernán ‘Bolillo’ Gómez: No soy un técnico desactualizado

Hernán Darío Gómez llegó a la Casa de la Selección y defendió su posición que no es un técnico desactualizado. “Aquí hay muchas frases de cajón, que hablan y dicen que los técnicos son desactualizados y no es cierto”, puntualizó el entrenador esta mañana del martes 7 de agosto, en sus declaraciones en Quito.

“Dicen que Menotti (César) está pasado de moda, que Dusan (Draskovic) también. Ustedes creen que ‘Bolillo’ esta pasado de moda, llevamos a Panamá a un Mundial. “A mi me golearon en el Mundial, pero en el juego nunca se descompuso en el equipo. Panamá no se desordenó”, agregó.



“Les aclaro, que uno aprende de las personas con experiencia”, agregó el entrenador en su exposición.



El ‘Bolillo’ pidió disculpas porque no podía alzar su tono de voz antes de empezar a responder las preguntas de las decenas de periodistas que llegaron a la Casa de la Selección.



“A los técnicos se los contrata para resolver problemas y aquí hay muchos problemas en el país, con temas administrativos, de desunión de jugadores, de aficionados… Y ese trabajo lo tenemos que hacer si pretendemos ir al Mundial de Catar”, agregó.



El colombiano elogió la hoja de vida de Richard Páez, entrenador de Venezuela que dirige al Deportivo Cuenca. “A Richard también le dijeron que estaba desactualizado, pero no es así. Él es uno de los mejores entrenadores de la región”.



También elogió a Gustavo Quinteros, anterior seleccionador. "A él (Quinteros) lo trajeron como buen entrenador, pero fue echado como un desastre".