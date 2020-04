Fernando Gaibor reveló todo lo que le pasó en Independiente de Avellaneda

LEA TAMBIÉN

El mediocampista ecuatoriano Fernando Gaibor habló de todo lo que vivió en Independiente de Avellaneda entre el 2018 y el 2019. Llegó al cuadro argentino como uno de los fichajes estelares, pero poco a poco fue perdiendo espacio en el equipo titular.

Según el exjugador de Emelec, desde su llegada la pasó mal. La dirigencia no le brindó todas las facilidades que le habían ofrecido para realizar su trabajo y la pugna dirigencial terminó por desanimarlo.

Desde Emiratos Árabes Unidos, Gaibor relató al programa Closs Continental lo que le tocó vivir en el club, las diferencias con el cuerpo técnico del DT Sebastián Becaccecce y del entorno que había en uno de los clubes más ganadores de Argentina.

"Me costó bastante, por muchas circunstancias que me tocó pasar y que no se las deseo a cualquier extranjero que llegue a un club. Habían situaciones que en cualquier momento debían explotar. No había una buena comunicación entre cuerpo técnico y jugadores y mucho menos con los dirigentes. Hubo cosas que debían manejarse a la interna que salían al exterior y eso nos venía complicando", dijo Gaibor.

"Cuando recién llegué al club pasaron varias cosas, me tenía que buscar yo los taxis para ir a entrenar. El club no me ponía un auto. Si uno invierte tanto en un jugador..."



El mediocampista nunca se sintió cómodo con el entorno. Confesó que lo trataban diferente por ser extranjero, pero también porque era uno de los fichajes más costosos de Independiente, de esa temporada.

"Se la agarraron conmigo, porque fui la compra más cara. Además de eso te tiran esa responsabilidad de que debe ser el Superman en todos los partidos", dijo Gaibor.

El tricolor también se refirió sobre los 'maltratos' que sufrió. Sin movilización para ir a entrenar y una serie de inconvenientes que al final repercutieron para que se fuera al Al-Wasl Football Club.

"Tenía que salir a buscar taxi para irme a entrenar y volver al hotel. Recién había llegado a Argentina y no conocía la ciudad. Fue un lunes cuando llegué. El viernes me sacaron el DNI para jugar contra Santa Fe. No podía sacar un auto así y en ese tiempo. Pasé un mes en esa situación. El club, que invirtió tanto por mí, no me dio movilización". afirmó Gaibor.

El tricolor todavía tiene contrato con el Rojo de Avellaneda. Está a préstamo en Arabia Saudita, donde faltan siete fechas por jugarse de la Liga local y una final en la Copa presidente Por ahora debe esperar a que se normalicen las actividades tras el covid-19, que paralizó todas las competencias.

"No me han comunicado nada sobre el uso de la opción de compra. Por ahora estoy viendo qué debo hacer. Estoy a préstamo hasta el 31 de julio. Acá faltan siete juegos por disputar y la Copa Presidente, que solo falta la final. Por eso estaba averiguando. Aún tengo dos años y medio más de contrato con Independiente. Cuando todo esto pase debo presentarme", concluyó.