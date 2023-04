Gabriel Cortez no viajó con Barcelona SC para el partido de Libertadores

Gabriel 'El Loco' Cortez no viajó junto a sus compañeros a Paraguay. Foto: Facebook Barcelona SC

Barcelona SC viajó a Asunción, Paraguay, para enfrentar a Cerro Porteño por la primera fecha de la Copa Libertadores. Sin embargo, su expedición la hizo sin la presencia del delantero Gabriel Cortez.

El viaje inició este lunes 3 de abril de 2023. El partido ante Cerro Porteño, válido por el grupo C, se llevará a cabo el miércoles 5 en el Estadio General Pablo Rojas, comúnmente conocido como La Nueva Olla, desde las 19:00.



Bolívar de Bolivia y Palmeiras de Brasil son los otros dos equipos que completan el grupo C. El mismo miércoles, pero desde las 19:30, se verán las caras en el Hernando Siles de La Paz.



Fabián Bustos, entrenador de Barcelona SC, convocó 23 jugadores para este duelo. La principal novedad es la ausencia de los mediocampistas nacionales Luis Arce y Gabriel Cortez, quienes no son parte de la delegación "por temas personales".



Sobre Gabriel Cortez pesa una prohibición de salida del país por los problemas que afronta desde el 2022 con la justicia ecuatoriana. Esto también le impidió que en enero viaje con el plantel a la pretemporada en Estado Unidos.



Gabriel Cortez anotó el gol de la victoria de Barcelona SC en la cuarta fecha de la LigaPro ante Mushuc Runa. Ingresó a los 66 minutos y dos después puso el 1-0 definitivo para asegurar el triunfo.



Otras de las novedades es la inclusión de los juveniles Isaac Delgado, quien ya debutó en el 2022 y jugó seis partidos, dos de ellos en la fase de grupos de la Copa Sudamericana ante Metropolitanos (Venezuela) y Montevideo Wanderers (Uruguay) y Cristian Gallardo, que aún no debutó.

Convocados:

Arqueros:

Javier Burrai y Víctor Mendoza

Defensa:

Carlos Rodríguez, Luca Sosa, Joshué Quiñónez, Jeison Mina, Mario Pineida, Pedro Pablo Velasco, Jordan Morán y Segundo Portocarrero.

Mediocampistas:

Bruno Piñatares, Fernando Gaibor, Leonai Souza, Isaac Delgado, Cristian Gallardo, Damián Díaz, Cristian Ortiz, Fidel Martínez, Adonis Preciado y Janner Corozo.

Delanteros:

Francisco Fydriszewski, Jonatan Bauman y Agustín Rodríguez.

