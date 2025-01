Willian Pacho ha tenido un impacto positivo en su primera temporada con el París Saint-Germain. Gracias a sus buenas actuaciones, se ha ganado el cariño de la afición y sorprendió a sus seguidores al compartir aspectos personales y profesionales en una entrevista.

Durante la conversación con los medios oficiales del PSG, Pacho habló sobre sus aprendizajes, su experiencia en la Selección de Ecuador, y temas más personales relacionados con sus gustos y hobbies.

Willian Pacho reveló sus secretos al PSG

En la entrevista, que dura poco más de siete minutos, Pacho explicó que su pasión por el fútbol comenzó gracias a su hermano mayor.

“Aprendí mucho en el barrio con mis amigos, y luego empecé a ver partidos en televisión”, mencionó al hablar sobre su infancia y las influencias que lo llevaron a practicar este deporte.

Valores dentro y fuera del campo

Al ser consultado sobre los principios que lo guían, Pacho destacó la importancia del respeto y la bondad, enseñanzas inculcadas por su madre desde una edad temprana.

“Donde hay respeto, lo es todo”, afirmó.

Significado del número 51 y su venda en la mano

El número 51 en su camiseta tiene un significado especial para el defensor. Según explicó, debutó con ese dorsal en Independiente del Valle y tuvo buenos resultados. Además, tiene un valor sentimental:

“También se debe a que mi mamá falleció a los 51 años”, reveló.

Otro aspecto distintivo de Pacho es la venda en su mano, algo que comenzó durante su etapa en Bélgica debido a una lesión. Aunque se recuperó, decidió mantenerla como una cábala después de anotar un gol con la Selección de Ecuador mientras la usaba.

Su primera convocatoria a la Selección de Ecuador

Sobre su debut con la selección absoluta, Willian Pacho relató que fue una experiencia inesperada pero emocionante, ya que no tuvo participación en categorías juveniles.

“Fue increíble. No me lo esperaba en ese momento. Cuando me llamaron, me sentí muy feliz”, comentó.

