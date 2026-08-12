Willian Pacho busca su primer título de la temporada con el PSG en la Supercopa de Europa

La temporada europea 2026-2027 comienza oficialmente este miércoles 12 de agosto con uno de los primeros grandes partidos del calendario internacional. El Paris Saint-Germain de Willian Pacho enfrentará al Aston Villa en la Supercopa de Europa.

El partido reunirá al vigente campeón de la Uefa Champions League, el PSG, y al monarca de la Uefa Europa League, Aston Villa, con el primer título oficial de la temporada en juego.

Para Pacho será una nueva oportunidad de ampliar su palmarés en Europa y comenzar con un trofeo su tercera temporada con el conjunto parisino.

¿A qué hora juegan PSG y Aston Villa por la Supercopa de Europa?

PSG y Aston Villa disputarán la Supercopa de Europa este miércoles 12 de agosto, desde las 14:00, hora de Ecuador.

El encuentro se jugará en el Red Bull Arena de Salzburgo, Austria, estadio con capacidad para poco más de 30 000 espectadores.

Luis Enrique confirmó a Willian Pacho como titular en la defensa del PSG. El ecuatoriano compartirá la zaga central con el brasileño Marquinhos.

El equipo parisino formará con Matvey Safonov en el arco; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho y Nuno Mendes en defensa; João Neves, Vitinha y Warren Zaïre-Emery en el mediocampo; y Maghnes Akliouche, Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia en ataque.

El encuentro también marcará el debut oficial de Maghnes Akliouche con la camiseta del Paris Saint-Germain.

¿Cuántas veces ha ganado Willian Pacho la Supercopa de Europa?

Willian Pacho ya sabe lo que significa levantar la Supercopa de Europa con el PSG y este miércoles buscará conquistarla por segunda ocasión consecutiva.

El defensor ecuatoriano ganó el torneo en 2025, cuando el conjunto parisino enfrentó al Tottenham Hotspur.

En aquella edición, el PSG estuvo 2-0 abajo, consiguió igualar el marcador en los minutos finales y posteriormente se impuso en la tanda de penales para quedarse con el trofeo.

Ahora, frente al Aston Villa, Pacho tendrá la posibilidad de revalidar el título y comenzar la temporada 2026-2027 con una nueva conquista.

¿Cuántos títulos tiene Willian Pacho en Europa?

A sus 24 años, Pacho suma 11 títulos en su carrera en el fútbol europeo. Una victoria frente al Aston Villa elevaría esa cifra a 12.

El ecuatoriano conquistó sus primeros dos trofeos con el Royal Antwerp de Bélgica: la Liga de Bélgica y la Copa de Bélgica.

Con el Paris Saint-Germain acumula nueve títulos: dos Ligue 1, dos Supercopas de Francia, una Copa de Francia, una UEFA Champions League, una Supercopa de Europa y una Copa Intercontinental.

Si el PSG gana la Supercopa de Europa 2026, Pacho alcanzará su décimo trofeo con el conjunto francés.

¿Qué récord puede ampliar Willian Pacho con el PSG?

Con los 11 campeonatos contabilizados en la nota, Willian Pacho es el futbolista ecuatoriano con más títulos conquistados en el fútbol europeo.

Su registro supera al de Antonio Valencia, quien terminó su trayectoria en Europa con 10 títulos.

Una victoria del PSG sobre Aston Villa elevaría a 12 el palmarés europeo de Pacho y ampliaría esa diferencia.