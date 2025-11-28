Alianza Lima sorprendió este jueves 27 de noviembre al anunciar la salida de Hernán Barcos, delantero argentino que militó cinco temporadas en el club y que, desde 2026, quedará en condición de jugador libre. Ante la posibilidad de un regreso a Liga de Quito, el ‘Pirata’ no tardó en pronunciarse.

La salida del atacante fue una decisión estrictamente institucional. “Le expresamos que no está en los planes para 2026”, explicó Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima.

¿Es posible un regreso a Liga de Quito?

Barcos, desde su salida definitiva de Liga de Quito en 2018, tuvo un reencuentro especial con la institución a inicios de 2025, cuando participó en la Noche Blanca.

Aquel día, Alianza Lima enfrentó a la ‘U’ y el Pirata recibió un homenaje por su pasado albo, reencontrándose con el cariño de la hinchada.

Tras confirmarse su salida del club limeño, los rumores sobre un retorno inmediato a LDU comenzaron a circular. Ante ello, Barcos habló con el periodista ecuatoriano Sebastián Aconda, para Área Deportiva, y no ocultó su deseo:

Hernán Barcos durante su etapa como delantero de Liga de Quito.

“Ojalá pueda volver”, expresó el delantero de 41 años.

Sin embargo, pese a su anhelo, no existe ninguna conversación formal con la dirigencia de Liga de Quito, y su retorno luce complicado tanto por su edad como por el perfil de delanteros que busca el técnico Tiago Nunes.

Una etapa gloriosa en Liga de Quito

Aunque no estuvo muchos años en el club, Hernán Barcos se convirtió en un ícono universitario gracias a sus goles, actuaciones memorables y noches decisivas. El ‘Pirata’ tuvo dos etapas con la camiseta alba.

Primera etapa (2010-2011)

Disputó 92 partidos y anotó 54 goles. Fue figura en el equipo campeón del fútbol ecuatoriano 2010, ganó la Recopa Sudamericana el mismo año y alcanzó el subcampeonato de la Copa Sudamericana 2011.

Segunda etapa (2017-2018)

Jugó 66 partidos y marcó 37 goles. Aunque dejó el club a mitad de la temporada 2018, su aporte en el primer semestre fue determinante para que Liga de Quito se consagrara campeona.

Balance total

158 partidos

91 goles

Segundo máximo goleador histórico del club

Tres títulos

Capitán y referente