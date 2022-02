Indignación por video que registra a futbolista cuando agrede a su mascota

Redacción Elcomercio.com (D)

El comportamiento del jugador del West Ham United, Kurt Zouma, fue repudiado por usuarios de Internet. El futbolista de la Premier League fue grabado mientras agredía por diversión a su mascota.

Las imágenes de la violencia con la que actúa el defensa del West Ham se difundieron en redes sociales y generaron mensajes de ciudadanos y activistas, en los que recriminan el maltrato animal del futbolista. Además, han solicitado a las autoridades que inicien un proceso de investigación por la agresión.

En el video, difundido por el medio británico The Sun este martes 8 de febrero del 2022, se observa a Zouma que arroja y patea a un pequeño gato bengalí. El felino huye luego e la agresión, pero el jugador lo persigue por distintos espacios de su domicilio para golpearle.

En otra escena, un niño toma a la mascota y lo coloca sobre el mesón de una cocina. Al verlo, el defensa del equipo inglés abofetea al gato y quita al felino de las manos del infante. El pequeño peludo escapa aterrorizado.

Las imágenes, aparentemente, fueron grabadas por su hermano Yoan y los videos tenían emoticones de diversión. La indignación de las personas hizo que Zouma se pronunciara en las redes sociales y ofreciera disculpas.

Las reacciones provocaron que su equipo, el West Ham United, también tomara medidas. El club informó: “Hemos hablado con Kurt y vamos a tratar el asunto de manera interna, pero precisamos que no toleramos en ningún caso la crueldad con los animales”.

La organización Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales, en español) podría presentar una denuncia contra el jugador para que se lo investigue por un presunto comportamiento ilegal, publica The Sun.